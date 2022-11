Halálos balesetet okozott egy elszabadult Tesla Kínában

Két ember meghalt, három pedig megsérült, miután egy Tesla Model Y egy váratlan meghibásodás következtében száguldozni kezdett, majd balesetet okozott Kína déli Guangdong tartományában – írja a Bloomberg.

A tragikus esemény november 5-én történt, a jelentések szerint pedig a parkológombban és a fékekben keletkezett meghibásodás, melynek következményeként a sofőr elvesztette az uralmat a jármű felett. A közösségi médiában gyorsan el is terjedt az esetről készült videó, amelyen az látható, ahogy az autó más járműveknek és egy kerékpárosnak ütközött.

A Tesla az eset jelentése után közölte, hogy segítséget nyújt a kínai rendőrségnek a baleset kivizsgálásában. Az Elon Muskhoz köthető vállalat egyúttal azt is jelezte: az autóból vett adatok nem bizonyították, hogy a fékpedál a baleset előtt be volt nyomva, ellenben azt tapasztalták, hogy a gázpedál aktívan használatban volt. A videóan továbbá az is látszik, hogy a féklámpák kikapcsolva maradtak a száguldozás során.

Crazy @Tesla video from a week ago. Just saw it on Reddit.

Driver was trying to park the car and then things went awry.

Parking button didn’t work.

Breaks didn’t work.

It just kept on accelerating.

Two people including a high school girl dead. pic.twitter.com/GTwVs7QOg6

— Ravi Handa (@ravihanda) November 13, 2022