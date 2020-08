Sci-fibe illő fejlesztést mutathat be Elon Musk

Elon Musk bejelentette, hogy neurotechnológiai vállalata, a Neuralink magyar idő szerint szombat éjszaka egy különleges eszközt fog bemutatni – írja a The Verge. Feltételezhetően egy agy-gép interfészről van szó.

Musk már több alkalommal is beszélt róla, hogy szükség van az ilyen eszközökre, ha tartani akarjuk a lépést az egyre fejlődő mesterséges intelligenciával.

A Neuralink célja egyelőre az, hogy egy olyan kütyüt hozzanak létre, melynek révén az emberek agyukkal irányíthatják telefonjukat vagy számítógépüket.

Musk még júliusban jelentette be, hogy augusztus végén újabb részleteket tárnak fel a projektről. Az esemény során le fognak leplezni egy második generációs robotot, amely a vállalat technológiáját kapcsolhatja az agyhoz. Emellett valós időben működő neuronokat is bemutatnak majd – ezekről egyelőre nincs sok információ.

A Neuralink még a Teslához és a SpaceX-hez viszonyítva is igen ambiciózus vállalkozás. A cég rugalmas, a hajnál is vékonyabb elektródákkal akar eszközöket csatlakoztatni az emberi agyra. A végső cél az, hogy az interfészt a lehető legkevésbé invazív módon telepíthessék, hasonlóan a LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) szemműtétekhez.

Sok egészségügyi szakértő üdvözölte a tervet, hiszen egy ilyen eszköznek számos orvosi alkalmazása lehet. Mások ugyanakkor kritikusabbak, hiszen egyelőre nagyon keveset tudni a hasonló rendszerekről. A Neuralink tavaly bejelentette, hogy már 2020 végén megkezdenék a klinikai teszteket, erről azóta nem adtak ki újabb közleményt.

