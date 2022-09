ROG Strix Scar 17 SE – Az új mérce

Bivalyerős gamer laptop, egyedi megoldásokkal.

A laptopok piacán a különleges kiadások általában csak a külsőségekről szólnak, azonban a ROG Strix Scar 17 Special Edition esetében a Republic of Gamers mérnökei a teljesítmény kapcsán alkottak egyedit. A továbbfejlesztett Strix SCAR a legújabb hardvereket és a legmodernebb hűtési megoldásokat ötvözi a kategóriaelső játékélmény érdekében. Az egyedi gőzkamra, amely a CPU-ra és a GPU-ra is felvitt Conductonaut Extreme folyékony fémmel párosul, lehetővé teszi a SCAR 17 SE számára, hogy minden eddiginél messzebbre tolja a gamer laptopok teljesítményét.

A játékosok számára a grafikus kártya és a processzor a két legfontosabb tényező, melyek ismeretében azonnal be tudják lőni, hogy az adott gép milyen kategóriába esik. A vadonatúj Intel Core i9-12950HX esetében nem lesz nehéz dolguk, hiszen a világ egyik legerősebb mobil processzoráról van szó, melynél a Performance magok akár 5,2GHz-es boost-frekvenciát is elérhetnek, így az egyszálú teljesítmény soha nem lankad, ami kimagasló teljesítményt eredményez a legújabb eSport játékokban. Az NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti laptop GPU maximális TGP-je akár 175W is lehet a ROG Dynamic Boost funkcióval, ezt a felsőkategóriás GPU-t pedig kifejezetten arra tervezték, hogy a népszerű eSport címek mellett a legújabb AAA játékokat is magas részletesség mellett futtassa, így biztosítva a kimagasló játékélményt.

A maximális teljesítményhez megfelelő hűtésre is szükség van. Az egyedi gőzkamra az alaplap 48,8%-át lefedi, így kiváló hőátvitelt tesz lehetővé a CPU-tól, a GPU-tól és a kritikus energiaellátó alkatrészektől. A négy, ultravékony, akár 0,1 mm-es rézbordákkal bélelt hűtőbordával és a frissített Arc Flow ventilátorokkal párosítva a SCAR 17 SE könnyedén elvezeti a hőt a kiváló teljesítmény érdekében, még a maratoni játékmenetek során is.

A játékélményhez pedig az erő mellett a vizuális élményekért felelős kijelző vállal óriási szerepet, melynél a játékosok két irányvonal közül választhatnak. Ha főként a legújabb játékokkal szeretnek játszani magas részletesség mellett és a lehető legjobb képélmény a cél, akkor a 240Hz-es QHD felbontású panelt érdemes választaniuk, ha pedig egy hordozható, hosszú évekig eSport-ready laptopban gondolkodnak, melynek semmi sem jelent akadályt, akkor ezt a 360Hz-es, Full HD felbontású verzió szolgálja leginkább ki. Mindkét kijelző 3ms-os válaszidővel rendelkezik, Dolby Vision támogatást kínál, és Adaptive Sync kompatibilis, így a játékosok egyikben sem fognak csalódni.

A WiFi 6E és a 2,5Gb/s-os Ethernet port azt jelenti, hogy a játékosok magabiztosan indíthatnak online meccset bárhonnan. A csatlakozási lehetőséggel sem lehet probléma, hiszen a Thunderbolt 4-es USB Type-C portok sokoldalúsága mellett a HDMI 2.1-es csatlakozó is 4K 120Hz-es videokimenetet kínál. A ROG Strix SCAR 17 SE egyedisége nem korlátozódik a belső elemekre. A ház ugyanazt az RGB világítást és testreszabható Armour Cap sarokvédőt tartalmazza, mint a szabványos Strix SCAR, de rejt egy extra titkot: a speciálisan kifejlesztett láthatatlan tintát.

A hagyományos láthatatlan tinta, amelyet általában papíron használnak, nem állná ki az idő próbáját, ha a SCAR 17 SE fém fedelére alkalmazzák. A ROG kutató-fejlesztő csapata megalkotott egy olyan anyagot, amely tökéletesen illeszkedik a SCAR 17 SE fém fedeléhez. Normál megvilágítás mellett ez az anyag matt fémes textúrájú, de UV zseblámpával a tinta zöldnek és kéknek tűnik. Hat hónapba és rengeteg próbálkozásba telt a tökéletesítés, de ez az új láthatatlan tinta megfelelt a kopási és tartóssági tesztek sorozatának, így a játékosok a funkció és a forma egyedülálló párosítását élvezhetik.