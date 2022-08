Berezonálnak és összeomlanak egy Janet Jackson-daltól a merevlemezek

Janet Jackson 1989-es Rhythm Nation című videóját hivatalosan is biztonsági problémának nyilvánították, mivel lefagyasztja egyes régebbi számítógép-modellek merevlemezeit – írja a Bleeping Computer. Már egyszerűen a dal lejátszása is összeomlást okozhat a gépeken.

A CVE-2022-38392 jelű sérülékenység tulajdonképpen szolgáltatásmegtagadás (DoS), konkrétan egy oldalcsatornás támadás, amely a 2005-től kiadott egyes hordozható és asztali számítógépek merevlemezeinek meghibásodását és összeomlását okozza. A jelenség mögött azonban nem szándékos támadás áll, Janet Jackson nem akart számítógép-apokalipszist előidézni (legalább is nem tudunk róla): az egész a rezonancia néven ismert fizikai jelenséghez kapcsolódik.

Raymond Chen, a Microsoft bloggere egy írásában fejtette ki, hogy egy bizonyos videoklip lejátszása miért teheti tönkre a laptopokat. Amikor kivizsgálták az esetet, rájöttek, hogy nemcsak a Microsoft, hanem egyéb gyártók laptopjai és asztali gépei is összeomlottak a zenétől, sőt, ami még furcsább: nemcsak az azt lejátszó eszközök, de a közelben lévők közül is néhány.

Kiderült, hogy a dal azt a természetes rezonanciafrekvenciát tartalmazza, amely általuk és más gyártók által is használt a merevlemezek modelljei is: az 5400 rpm-et. A rezonancia olyan fizikai jelenség, amikor egy tárgy által keltett hang ugyanolyan frekvencián rezeg, mint egy másik tárgy hanghullámai. Ez megnövekedett amplitúdót eredményezhet. Ez a múltban akár hidak összeomlását is okozhatta – most pedig merevlemezeket vág taccsra.

Bár hivatalos sérülékenységi besorolást kapott a dal, azért annak, hogy a modern merevlemezek is tönkremenjenek tőle, nagyon kevés esélye van. A gyártók már régebben megoldották a problémát egy egyéni hangcsatorna-szűrő hozzáadásával, amely észlelte és eltávolította a sértő frekvenciákat hanglejátszás közben.

Az alapok azonban nem ismeretlenek a hackerek számára sem: 2017-ben egy Alfredo Ortega nevű biztonsági kutató bemutatta, hogy egy 130 Hz-es hang lejátszása hogyan képes arra, hogy egy HDD szinte teljesen leállítsa a parancsokra való reagálást. Ugyanebben az évben a Princeton és a Purdue Egyetem tudósai kutatást tettek közzé a merevlemez-meghajtók elleni akusztikus támadásokról, amelyek szabotálhatják a PC-ket, ATM-eket és CCTV-rendszereket.