A cenzúra miatt sokan nem is tudják Kínában, hogy egymilliárd ember adatait lophatták el

A történelem egyik legnagyobb adatlopása történhetett meg Kínában a napokban. Egy hacker ugyanis azt állítja, hogy egymilliárd ember adatait lopta el a sanghaji rendőrségtől – írja a Reuters. A ChinaDan nevet viselő ismeretlen felhasználó a Breach Forums elnevezésű hackerfórumon jelentette be, hogy 10 bitcoinért, azaz nagyjából 200 ezer dollárért bárkinek hajlandó lenne eladni a több mint 23 terabájtnyi (TB) adatot.

Mint írta, az adatbázisok több milliárd rendőrségi ügyiratot és nagyjából egymilliárd kínai állampolgárságú lakos adatait tartalmazzák.

Az adatbázisban nevek, lakcímek, születési- és lakhely adatok, azonosítószámok, mobilszámok és az állampolgárok esetleges bűncselekményeiről szóló adatok is szerepelnek állítólag.

A sanghaji kormány és a rendőrség hétfőn nem kommentálta az esetet, azonban a Financial Times szerint a kormány minden erejével azon van, hogy cenzúrázza az adatlopással kapcsolatos híreket. A kínai közösségi médiában például törlik azokat a bejegyzéseket, amelyek akár csak említés szintjén is foglalkoznak az adatlopással. Az ország legnépszerűbb platformjain, a Weibo és a WeChat felületén törlik azokat a posztokat, amelyekben szerepel az adatszivárgás, vagy adatlopás hashtag. Ráadásul a rendőrség egy, az ügyben gyakran posztoló személyt is felkeresett, hogy kihallgassák az ügyben.

Kendra Schaefer, a pekingi székhelyű Trivium China tanácsadó cég technológiai irányelvekkel foglalkozó kutatásának vezetője a Twitteren közzétett bejegyzésében azt reagálta: nem egyszerű ebben az ügyben megkülönböztetni az igazságot a pletykától. Hozzátette, amennyiben a hacker által állítólagosan megszerzett adatok a közbiztonsági minisztériumtól származnának, az több szempontból is rossz lenne.

Az akció ugyanis nagy valószínűséggel a történelem legnagyobb adatlopásai közé tartozna.

Zhao Changpeng, a Binance vezérigazgatója bejelentette, a kriptopénz-tőzsdéken fokozott felhasználói ellenőrzésekbe kezdtek, miután szó esett az egymilliárd ember adatait érintő tranzakcióról.

Furcsa egybeesés, hogy pont akkor történhetett az adatlopás, miután a kínai kormány ígéretet tett arra, hogy javítani fogja a felhasználói adatok védelmét. Ezzel egy időben utasította is a technológiai óriáscégeket, hogy biztosítsák a biztonságosabb tárolást, miután sokan panaszkodtak a rossz adatkezelésről és több visszaélés is történt az utóbbi időben. Kína egyébként éppen tavaly fogadott el új törvényeket a belföldi adatkezelés kapcsán.