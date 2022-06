A mai kor kötőanyaga: tej, tojás, cukor és wifi

A szerencsi KisHalász cukrászda is példa arra, hogy a hagyomány és a digitalizáció kéz a kézben járhatnak. A vezetője azt mondja, a jó fagyi és krémes már kevés a sikeres cukrászda üzemeltetéséhez, és beszél arról is, hogyan adott nekik lendületet a Covid-os időszak.

Szerencsről valószínűleg a többségnek a csokigyár jut az eszébe, ám sokaknak egy egészen más édesség, ami szintén meghatározó szerepet tölt be a borsodi város életében, és kimagasló helyet foglal el az édességtérképén: a béka mignon. A legendás zöld sütemény a KisHalász cukrászda egyik legkedveltebb terméke a sok közül, amelyet már évtizedek óta készítenek, jelenleg Halász Tamás vezetésével, aki nemcsak cukrász végzettséggel rendelkezik, hanem agrármérnök és logisztikus is, amely képesítések egész biztosan jól jönnek, amikor egy 1985-ös alapítású céget kellett átvenni két évvel ezelőtt.

Nem csak a béka mignon a jellegzetes és népszerű édesség a családi cukrász vállalkozás kínálatában. A tradicionális termékek közül a legkedveltebb és a leghíresebbek a házi recept alapján készülő sajtos pogácsa, az Eszterházy-, illetve a csokitorta, valamint a krémesek.

Halász Tamás messziről kezdi cukrászdájának történetét. Juhász István 1954-ben nyitotta meg az első fagylaltozóját Szerencsen. Egy fagyis biciklivel kezdte a fagylalt árusítását, később egy kis faházba költözött, majd ezzel átellenben, 1985-ben nyitotta meg a cukrászdáját, amit a lánya és a veje, Kovács László cukrászmester vittek tovább, így lett a neve Kovács cukrászda. Halász Tamás tőlük vette meg a cukrászdát 2020-ban, akkor, amikor a vállalkozások többsége a járvány miatt nemhogy a bővítésen gondolkodott, hanem a fennmaradásért küzdött. Halász Tamásék azonban nem hátrafele araszoltak, hanem előre, és mertek egy nagyot lépni a Kovács cukrászda megvételével. „A Covid alatt beszélgetett és egyezett meg a két család, pedig először csak kibérelni akartuk” – emlékszik vissza Halász Tamás, aki 2020 pünkösdkor már ki is nyithatta a KisHalászra átkeresztelt cukrászdát. Az adás-vétel abszolút egyedi megoldása pedig az lett, hogy az ingatlanjaikat elcserélték egymással, azaz

Kovács Laci bácsi cukrászmester és neje a mi házunkba költözött, mi pedig a cukrászüzem épületébe költöztünk

– fogalmazott Halász Tamás. Bár állandó terítéken van az innováció és a fejlesztés, a tradíció fontos alapot képez a KisHalászban, ahol tovább viszik az összes tradicionális Juhász-fagylalt receptet, amelyeknek az a titka, hogy tejjel, tojással és cukorral készülnek. A süteménykínálat nagy része a saját receptúránkból kerül ki, de megtartottuk a közkedvelt Kovács-süteményeket is – magyarázza Halász Tamás, aki szerint a konkurenciát a nagy multik jelentik, bár Borsodban még nem annyira jellemző ez, hiszen kevés multi tud igazán jól cukrászkodni, és azokat a házi ízeket sem feltétlenül tudják előállítani, amit a KisHalászban.

Nem elég azonban, hogy egy jól bevezetett helyről van szó, folyamatosan dolgozni kell az újításokon – valja a vállalkozó. Csak három napon zárnak be egy évben: december 25. és 26-án, illetve január 1-jén. A többi napon garantálnom kell a vásárlóknak a friss süteményt, az ott dolgozóknak pedig azt, hogy van munkájuk — mondja Halász Tamás.

Amíg a KisHalászban megvannak a régről ismert népszerű tradicionális sütemények, Halász Tamás szerint mást is kell nyújtani a fogyasztóknak. Az a legkevesebb, hogy wifi legyen a cukrászdában – hangsúlyozza a cukrász, akinek az internet bevezetésénél jóval nagyobb ívű tervei valósulnak a meg a közeljövőben. Szerencsen ugyanis KisHalász cukrászda és látványmanufaktúra épül, ami nemcsak cukrászda lesz, hanem konyhát is fognak üzemeltetni. A nagyjából ezer négyzetméteres vendéglátóegységben drive-in szolgáltatást is terveznek, sőt, saját applikációt és hírlevélszolgáltatást is, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudjanak kialakítani a vásárlóikkal, akik ezeken a csatornákon értesülhetnek a cukrászat életéről és újításairól. Törzsvásárlói kártyarendszer motiválja majd és jogosítja kedvezményekre a rendszeres KisHalász-vásárlókat.

Ma már bőven kevés az, hogy jó fagyit és jó krémest kínáljunk a vendégeknek – adja meg az iránymutatást Halász Tamás, miután vázolja, hogy az újítások sorába saját Youtube csatornát is felvettek, ahol recepteket is elárulnak. „El lehet készíteni akár otthon is a süteményeket, ha pedig nem sikerül, akkor irány a cukrászda.”

A hagyományos süteménykészítés folyamatában is fontos szerepet játszanak a technológiai újítások. A KisHalász cukrászda sütőüzemében digitalizált vállalatirányítási rendszerben kezelnek 3-400 receptúrát, illetve a készlet- és raktárkezelés is számítógépen zajlik.

Halász Tamás szerint azonban nem elég, hogy egy klasszikus cukrászat működtetésében digitális megoldásokban gondolkozzanak, meg is kell azokat valósítani és mutatni. Ha befektetsz egy dollárt, arra használd a másikat, hogy mindenki tudomást szerezzen róla – idézi Henry Ford gondolatát. Van egy másik mottó, amit a dolgozóinak szokott mondani: olyan tortát készíts, amit saját gyerekeidnek is készítenél. Úgy tűnik, Tamás párja, Halász Zsuzsa megfogadta és tökéletesítette a tanácsot, és a Hegyaljai mámorra elkeresztelt tortája bekerült a Magyar Cukrász Ipartestület által meghirdetett Magyarország tortája 2022 verseny döntőjébe.