Szeretné, ha halott szerettei hangján szólalna meg egy gép?

Dermesztő kísérleti funkciót mutatott be az Amazon az Alexa elnevezésű digitális asszisztenséhez, amely lehetővé teszi, hogy az eszköz a felhasználók elhunyt rokonainak hangján szólaljon meg, írja a Verge. A vállalat azonban egyelőre nem közölte, hogy kereskedelmi forgalomba kerül-e majd az új feature.

A cég az éves MARS-konferenciáján mutatta be a hátborzongató megoldást, ráadásul egy olyan videóval, amelyben egy gyerek megkéri Alexát, hogy olvasson fel neki egy mesét halott nagyanyja hangján. Rohit Prasad, az Amazon Alexa mesterséges intelligenciájának (MI) vezető kutatója szerint az emberi attribútumok hozzáadása az MI-rendszerekhez egyre fontosabb „a jelenleg is zajló világjárvány idején, amikor sokan veszítették hozzátartozóikat”. Hozzátette:

A mesterséges intelligencia ugyan nem tudja megszüntetni a veszteség fájdalmát, viszont határozottan megőrizheti a hozzátartozók emlékeit.

Az Amazon nem árulta el, hogy ez a funkció valaha is nyilvánosságra kerül-e majd, mindenesetre elmondták a technológiáról, hogy egyetlen pernyi hangfelvétel is elég ahhoz, hogy a rendszer megtanulja imitálni valakinek a hangját. Ugyan a most bemutatott új funkció sokak nemtetszését válthatta ki, a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy az úgynevezett audio deepfakeket már évek óta használják filmekben, sorozatokban és videojátékokban.