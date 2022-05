Többet tud rólunk a Tinder és a Spotify, mint gondolnánk

A világon a leggyakoribb hazugság kétségkívül az, amikor arra klikkelünk, hogy elolvastuk a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot. Valószínűleg így van ez a Tinderrel és a Spotify-jal is: talán nincs ember ezen a bolygón, aki úgy kezdte el használni ezeket az applikációkat, hogy valóban végigolvasta az összes dokumentumot. Szerencsére az Aucklandi Egyetem kutatói most megtették helyettünk, és aggasztó dolgokat találtak – számol be róla a Study Finds.

A Spotify egy zenei szolgáltatás, amely több mint 180 millió prémium előfizetővel büszkélkedhet. A Tinder egy társkereső alkalmazás, amely több mint 190 országban érhető el. A tanulmány szerzői szerint a személyes adatokat gyűjtő vállalatok általában nagyon ellenállnak a tudományos vizsgálatnak. A kutatók kifejezetten azért választották a Tindert és a Spotifyt, mert mindkét platform erősen támaszkodik az ajánlási algoritmusokra.

Az elmúlt évtizedben a Spotify és a Tinder is számos alkalommal újraírta jogi dokumentumait. A kutatók az összes eddigi verziót elemezték. A cégeknek egyre több követelménynek kell szembenézniük, hogy tájékoztassák a felhasználókat a személyes adatok gyűjtéséről, de a tanulmány szerzői szerint még a dokumentumok jelenlegi változatai is aligha felhasználóbarátak.

A kutatásból érdekes eredmények születtek. A Spotify adatvédelmi irányelvei szerint például a vállalat sokkal több személyes információt gyűjt, mint néhány évvel ezelőtt. A jelenlegi, 2021-ben írt szabályzat lehetővé teszi a Spotify számára, hogy gyűjtse a felhasználók fényképeit, helyadatait, hangadatait, háttérhangadatait, és akár további személyes adatokat is. A jelenlegi verzió azt is kimondja, hogy „az Ön által megtekintett tartalmat, beleértve annak kiválasztását és elhelyezését, kereskedelmi megfontolások befolyásolhatják, ide értve a harmadik felekkel kötött megállapodásokat is”. A kutatók szerint ez valójában azt jelenti:

a Spotify bőséges teret engedett magának arra, hogy kereskedelmi megállapodások alapján jogilag kiemeljen tartalmat meghatározott felhasználók számára.

A Tinder korábban kijelentette, hogy egy algoritmus által kiszámított „kívánatossági pontszámok” alapján párosította az embereket. Nem valószínű, hogy a felhasználók teljesen értik vagy ismerik a Tinder algoritmusának működését, és a Tinder mindent megtesz, hogy ne mondja el nekünk a részleteket. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valami gonosz dologról van szó – a probléma az, hogy nem világosak a részletek. Még a kutatóknak sem sikerült rájönniük, hogyan működik pontosan az algoritmus.

A szakértők munkája rávilágított arra, hogy ez a kettő, és valószínűleg még sok más vállalat sem átlátható az adatgyűjtési gyakorlatot illetően.