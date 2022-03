Hatalmas kitörést figyeltek meg a Napon

Hatalmas flert produkált az egyik, AR2975 jelű napfolt március 30-án – írja a Space.com. A kitörés X osztályú volt, és kisebb áramkimaradásokat okozott Amerikában. A jelenség miatt 30 megahertz alatt a pilóták, hajósok és rádiókezelők is észlelhettek zavarokat.

Az AR2975 az elmúlt napokban már igen aktív volt, korábban több mérsékelt erejű flert is kibocsátott. A mostani eseményt a NASA Solar Dynamics Observatory műholdj is dokumentálta.

Sun, we need to talk about your flare. 🌞

The Sun emitted a significant solar flare on March 30, peaking at 1:35 p.m. ET (17:35 UTC). Our orbiting @NASASun Solar Dynamics Observatory captured the action: https://t.co/8nIuyoSmOH pic.twitter.com/JmtB8PuBvM

— NASA (@NASA) March 30, 2022