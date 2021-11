Most a Spotify nyúlt a TikToktól

Miután a TikTok rövid idő alatt szerzett magának elképesztő népszerűséget, más szolgáltatások is elkezdték másolni a 30 másodperces rövid videók formátumát, köztük az Instagram és a YouTube. Úgy tűnik a sorba most a streaming óriás Spotify csatlakozik.

A cég megerősítette, hogy Discover (Felfedezés) néven egy ajánlórendszert tesztel, amiket vertikálisan jelenít meg előnézeteket videóklipekből a zenelejátszó mobilos változatában. A funkciót egyelőre csak a felhasználók szűk köre láthatja, ők az app alsó menüsávjában találják a videók felfedezését a Kezdőlap és Keresés gombok között. Hogy szélesebb körben mikor teszik elérhetővé, még nem tudni.

Az új gombról már a Twitteren is láthatunk felvételt:

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021