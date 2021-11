Nem működik, valami galiba van a Spotify-nál

A Downdetector.com-on is jól látni, világszerte problémák akadnak magyar idő szerint úgy negyed héttől a Spotify-jal. Mind az alkalmazással, mind a webes megfelelőjével.

A Spotify pedig úgy fél órával a hibák megjelenése után, 7 óra előtt pár perccel írta ki a leállásra specializált Twitter-oldalára, hogy tisztában vannak azzal, hogy problémákat tapasztalnak a felhasználók, dolgoznak az ügyön.

A további fejleményekről pedig újabb tájékoztatást ígérnek.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021