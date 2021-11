Adele meggyőzte a Spotify-t, hogy elrejtsék a véletlenszerű lejátszás funkciót

Hogy Adele mekkora tényező a mai zeneiparban, jól mutatja a tény, hogy elérte a Spotify-nál, hogy az albumoknál ne legyen lehetőség a véletlenszerű lejátszásra. A streamingóriás pénteken vezette be a változtatást, azon a napon, amikor az énekesnő új albuma felkerült a platformra.

– üdvözölte Twitteren a változtatást Adele, mire a cég csak annyit válaszolt:

Adele diadala azért nem teljes: a véletlenszerű lejátszás lehetősége ugyan már valóban nem jelenik meg az albumlejátszás gombál, viszont a lemezek tracklistjét megnyitva még mindig választhatjuk ezt az opciót. Adele-nek 2015 óta először jelent meg új lemeze, a 30. Az októberben single-ként is kiadott Easy On Me természetesen egyből a slágerlisták élére ugrott.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021