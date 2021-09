Minden oltásellenes videót tiltani fog a YouTube

A YouTube kibővíti az egészségügyi készítményekkel kapcsolatos dezinformációra vonatkozó szabályzatát, minden olyan tartalom tiltott lesz a videómegosztón, ami az Egészségyügyi Világszervezet (WHO), vagy helyi hatóságok által regisztrált oltásokhoz kapcsolódik. A felhasználók nem tölthetnek fel olyan videókat, amikben azt állítják: a vakcinák krónikus mellékhatásokhoz vezetnek (kivételek azok a ritka mellékhatások, amiket a hatóságok is elismernek), vagy valótlanságokat állítanak az oltóanyagok összetételéről. A szigorúbb szabályok eddig kifejezetten a koronavírus elleni oltásokra vonatkoztak, most szorosabbra szorul a gyeplő a többi más vakcina esetében is.

Egyes esetekben azonban kivételt tesznek a moderátorok, továbbra is maradhatnak azok a feltöltések, amik a vakcinák szabályozásával, tesztelésével, pozitív és negatív eredményeivel foglalkoznak. A felhasználók tudományos párbeszédeket folytathatnak, és megoszthatják a saját tapasztalataikat is, addig, amíg a videó célja nem a dezinformáció terjesztése, és nem sérti a platform szabályzatát.

A videómegosztó szóvivője a Washington Postnak elmondta, hogy az intézkedés kapcsán fel kellett függeszteniük több ismert oltásellenes aktivista csatornáját, így például Joseph Mercola és Robert F. Kennedy Jr tartalmait is törölték.

Matt Halprin, a YouTube alelnöke aa blogbejegyzésben azt írja: a módosítással azért vártak eddig, mert kifejezetten a koronavírus ellen fejlesztett vakcinákkal kapcsolatos félrevezető tartalmakra fókuszáltak. Az átfogóbb szabályzatok kialakítása időt és forrást vesz igénybe.

A YouTube 2020 tavasza óta próbál küzdeni a platformján terjedő, COVID-járvánnyal kapcsolatos dezinformáció ellen, tavaly októberig több mint 130 ezer problémás videót távolított el.