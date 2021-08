Nem vagyunk hozzászokva, hogy egy ekkora laptop ilyen könnyű legyen

Az LG-ről alapvetően nem a laptopok jutnak az eszünkbe, sokkal inkább a méretes okostévék, esetleg a modern hűtőik, amik kopogásra megmutatják tartalmukat. Pedig a dél-koreai vállalat nem új versenyző a hordozható gépek világában: először még az IBM-el karöltve, majd magukban tartottak fent korlátozott választékot, és nagyjából öt éve mutatták be az első Gram-szériát, amit azóta évről évre frissítenek és fejlesztenek. Az ultrakönnyű laptopok már itthon is beszerezhetők, és az idei felhozatalból járt nálunk a legnagyobb, 17 hüvelykes változat.

A Gram név valószínűleg már sejteti, hogy mitől különleges ez a laptopcsalád: az LG ennél a szériánál arra törekszik, hogy a lehető legkönnyebb gépet adja a felhasználók kezébe. Nem véletlen, hogy először 13 és 14 hüvelykes méretben került a piacra, később viszont érkezett 15, 16 és 17 hüvelykes változat is. A nálunk járt 17-es csúcsmodellnél (17Z90P-G.AA78H) ugyan nem sikerült megoldani, hogy a súlya egy kiló alatt legyen (35 deka pluszt kell elviselni), de még így is megdöbbentő érzés megemelni a pehelysúlyúnak érződő gépet. Egész egyszerűen nem vagyunk hozzászokva, hogy a jelentős méret (380,2 x 260,1 x 17,8 mm) és a hordozható kategóriában hatalmas kijelző mellé ilyen könnyedség társuljon – az első találkozás még úgy is kifejezetten meglepőre sikeredett, hogy előre tudtuk, a gép teljesítménye nem ér egy gamer laptop nyomába.

LG Gram

A különleges laptop kapható ezüstben is, de nálunk a kevésbé izgalmas fekete változat járt. A lehető legkisebb súly érdekében a gépház magnézium, a dizájn pedig letisztult, érződik, hogy az LG leginkább (mozgó) irodai környezetbe szánja ezt a terméket. Érdekes módon a fedlapon nem is látható a gyártó logója, csupán egy ezüst Gram felirat jelzi, hogy mivel van dolgunk.

Csatlakozókból szerencsére nincs hiány: a bal oldalon két töltésre is használható USB-C/Thunderbolt kapott helyet, méghozzá egy HDMI csatlakozó és egy 3,5-ös fejhallgató kimenet társaságában, a jobb oldalon pedig két hagományos USB 3.2 port és egy Micro SD kártyaolvasó található, méghozzá egy Kensington biztonsági zár kíséretében. Egy ekkora gépre ugyan bőven elfért volna egy hagyományos méretű kártyaolvasó is, de a mai világban persze már annak is örülhetünk, hogy a gyártó egyáltalán helyet szorított egy ilyen kiegészítőnek.

A fedlap felnyitása után – ami a pehelykönnyű kivitelnek hála egy ujjal is kivitelezhető – belül is a kívül látott minimalista dizájn fogadja a felhasználót: hatalmas, vékony kávás kijelző felül, lent pedig az Excel-mágus igényeit is kielégítő numerikus billentyűkkel felszerelt klaviatúra, alatta egy méretes trackpaddel. Utóbbi egyetlen dolgot leszámítva kiválóra sikeredett: tényleg nagy, jó a tapintása, viszont a kattintás nem az igazi, nekünk sokszor teljesen akaratlanul is sikerült jobb klikkeket előidézni vele. A meglehetősen puritánnak mondható billentyűzet fehér háttérvilágítást kapott, és bár nem állítjuk, hogy sosem volt még jobb a kezünk alatt, de a gépelés kifejezetten kényelmes vele. Egy ekkora klaviatúrán egy extra FnLock billentyű még elfért volna, viszont a bekapcsoló gomb szerencsére Windows Hello kompatibilis ujjlenyomat-olvasó is egyben, ami remekül és gyorsan teszi a dolgát, egyszerre téve kényelmessé és biztonságossá a használatot.

A kijelző, bár tükröződik, panaszkodni azért nem nagyon lehet rá: 16:10-es képarányt kapunk, kellemesen vékony kávákkal, de ennek ellenére egy 720p felbontású webkamera még elfért ide, bár az csalódás, hogy ez a kiegészítő nem Windows Hello kompatibilis, így az arcfelismerésről le kell mondanunk. A képernyő alapja egy IPS panel, tehát itt sem az olcsóbb megoldást választotta a gyártó, és a maximum 2560 x 1600 pixeles felbontás tökéletes arany középút egy ekkora laptopnál. A színek élénkek, mintha csak YouTube videókra lennének kitalálva, de az LG saját kis programjában kedvünk szerint módosítható a színhőmérséklet hidegebb vagy melegebb irányba is.

A teljesítményre sem lehet panasz

Az idei LG Gram laptopok 11. generációs Intel EVO processzorokkal kerültek forgalomba, nálunk a csúcsnak számító négymagos i7 1165G7 duruzsolt a gépben, és nem is okozott csalódást. A gépet ugye alapvetően üzleti felhasználásra szánják, és erre a célra tökéletes, ráadásul az Intel új Iris Xe integrált grafikus magjának köszönhetően még az alapjátékok is elfutnak a gépen, ha nem maximum felbontásban játszunk. Itt persze nem a legújabb AAA-kategóriás játékokra kell gondolni, de régebbi vagy egyszerűbb címekkel simán el tudjuk ütni az időt munka után.

Olyan munkához, aminek keretében sokat kell utazni, de szükséges a nagy kijelző – például Excel-táblákhoz, vagy videókonferenciák közbeni dokumentumkezeléshez –, ennél a gépnél nem kívánhatnánk jobbat. Mi az átlagos irodai feladatokon kívül kipróbáltuk a laptopot a jóval erőforrásigényesebb Adobe Lightroommal és 40 megapixeles RAW-fájlokkal, és bár az előnézet elkészítése, illetve a feldolgozás végén az exportálás lehetett volna gyorsabb, de

a gép súlya ennek ellenére sok fotóst gondolkodóba ejthet, hogy a több kilóra rúgó felszerelése mellé legközelebb ilyen gépet válasszon.

A tesztpéldányban a normális processzor mellett kellő mennyiségű memória (16 GBLPDDR4x 4266 MHz) is helyet kapott, illetve külön kiemelendő az ultragyors 1 TB-os NVME SSD, ami mellé a szabad foglalatnak köszönhetően beszerelhető még egy a tárhely növelése érdekében. Manapság, amikor lassan már minden az alaplapra van integrálva, ez bizony nagy szó. Aki pedig a nyers számokat részesíti előnyben, annak íme néhány konkrét mérési eredmény: Geekbench 5-ben 4500, Cinebench R23-ban pedig 3300 pont körül teljesített a gép.

Akkumulátorként egy 80 wattórás telep került a Gramba, ami a cég marketingje szerint akár 19 órányi üzemidőt biztosít. Ez persze egy elég erős túlzás (bár laboratóriumi körülmények között biztos össze lehet hozni), de ettől függetlenül egy rossz szavunk sem lehet az aksi teljesítményére. Szövegszerkesztés és internetböngészés mellett bőven 10 óra felett járt az üzemidő, a Lightroom aktív használatával viszont 4-5 órára csökkent ez az időintervallum.

A kicsi súly és a nagy kijelző elég erős érv

Az LG Gram széria modelljei nem belépő-, és nem is középkategóriás készülékek, a pehelysúlyú kivitellel megfejelt teljesítményt és nagy kijelzőt bizony meg kell fizetni. A nálunk járt, jól felszerelt tesztpéldány ára alulról karcolja a 800 ezer forintot, de kevésbé combos processzorral, illetve kisebb kijelzővel és háttértárral azért kifogható ennél barátságosabb árcédula. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy akinek tényleg létszükséglet a nagy kijelző, és utazás közben igenis számít, hány kilót cipel magával, az nem tud félrenyúlni ezzel a géppel, vagy a 16 hüvelykes kisebb testvérével.