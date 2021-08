Ilyen képet tud készíteni az OPPO kijelző alatti szelfikamerája

Az Oppo bejelentette kijelző alá építhető kameratechnológiájának legújabb generációját, amivel állítása szerint több technikai és gyártással kapcsolatos problémát sikerült megoldani amellett, hogy a képminőség is javult. A cég szerint sikerült elérni, hogy ne legyen szemmel látható vizuális különbség az érzékelő feletti kijelzőterület és a képernyő többi része közt.

Korábban a képernyő kamerát fedő részén csökkentették a képpontsűrűséget a több fény átengedése érdekében, az új megközelítéssel viszont kisebb képpontokat kezdtek el használni, hogy ugyanúgy 400ppi-s legyen, mint a kijelző többi része.

Megosztottak egy szelfit is, ami már az új kamerával készült, és a The Verge szerint ugyan ez egy egészen jó fényviszonyok közt készült felvétel, láthatóan jobban teljesít, mint a ZTE megoldása.

Remove a bit, but improve more than a bit!

Ready to learn how OPPO Next-Generation Under-Screen Camera Technology works? 🤔 #MoreThanTheSeen

— OPPO (@oppo) August 4, 2021