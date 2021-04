Ez lehet az idei nagy trend az androidos mobilokon

Egy ideje már láthatóan abba az irányba haladnak az okostelefonos fejlesztések, hogy a lehető legtöbb legyen a hasznos kijelzőterület, és minél kevesebbet foglaljanak el a szenzorszigetek és kameralyukak. Hírhedt iparági szivárogtató szerint az idei év második felében minden korábbinál több ilyen eszköz fog érkezni, ami a panelek alá rejtett előlapi kameráknak lesz köszönhető – írja a Techradar. Az első ilyen megoldást használó mobil a tavaly ősszel megjelent ZTE Axon 20, amin a gyártó egy 32 megapixeles szelfikamerát rejtett a kijelző alá.

A Twitteren @UniverseIce név alatt posztoló szivárogtató szerint a trend mögé idén olyan jelentős nevek sorakoznak fel, mint a Samsung, a Xiaomi, az Oppo, a Vivo és a ZTE, így bőven lesz miből válogatniuk a felhasználóknak. A szivárogtató megnevezi többek közt a Xiaomi Mi Mix 4-et, amivel kapcsolatban korábban már többször is lehetett hallani a panel alá rejtett kameráról. Hozzáteszi viszont, hogy a Samsung és az Oppo is összehajtható mobilokra tervezi a megoldást.

Az viszont még nem biztos, hogy az Apple az iPhone 13-mal meglépi a notch elhagyását, a jelek szerint inkább annak méretét csökkentik a tervezők.

The second half of the year is when the Under Display Camera officially debuts, including at least Samsung (folding), Xiaomi (MIX4), OPPO (folding), vivo and ZTE (greatly improved version)

— Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2021