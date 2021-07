Így bírhatja jobban a számítógépe a nyári hőséget

Az egyik legforróbb június után épp egy újabb hőhullám tetőzik hazánkban, ezt nehezen viseli ember és gép egyaránt. A számítástechnikai eszközök túlmelegedés elleni védelme sokat fejlődött az elmúlt években, de pár tippet érdemes megfogadni, ha szeretnénk minél tovább használni azokat – hívjál fel a figyelmet az iPon szakértői.

A számítógépben a processzor, a videokártya, de a nagyteljesítményű RAM modulok, illetve a feszültségszabályozók is jelentős hőt termelnek. Minél több áramot fogyaszt egy gép, annál jelentősebb a hőtermelése is, ez pedig problémákat okozhat. Ma már fizikai kárt nem fog okozni a melegedés a modern eszközökben, ezek megfelelő védelemmel vannak ellátva, szükség esetén visszavesznek a teljesítményből, vagy szélsőséges esetben le is állnak, hogy védjék az áramköreiket. Azonban vannak olyan egyszerű megoldások, melyekkel optimális hőmérsékleten tarthatók a komponensek, így a nyár folyamán is a megszokott teljesítménnyel számolhatunk – írja közleményében a cég.

A kulcsszó a hűtés

Az egyik legfontosabb mutató a TDP, azaz a Thermal Design Power (a processzor, vagy a videokártya hőtervező teljesítménye) amit normál esetben (tuning nélkül) a gyári hűtő képes is kezelni. Ehhez azonban az első lépés, hogy a számítógépházban ideális legyen a légmozgás, ne rekedjen meg a levegő. Az iPon adatai szerint a vásárlók elsősorban design alapján választanak házat, jellemzően 20-30 ezer forintot hajlandók költeni. Ezen a szinten az ATX formátumú egységek között nem nagyon van különbség, az ennél drágább házak jellemzően jobb szellőzést, jobb szerelhetőséget és kábelmenedzsmentet biztosítanak, sokszor több hűtőventilátornak fenntartott hellyel rendelkeznek amellett, hogy a zajokat is jobban képesek elnyelni.

A léghűtés egyébként a legközkedveltebb megoldás, mely költséghatékony is. A vízhűtés lényegesen drágább, bizonyos esetekben hangosabb is mint az egyszerűbb léghűtés, viszont a hatékonysága elvitathatatlan, ráadásul vizuálisan is jobban mutat, mint a ventilátorok és hatalmas hűtőbordák. Bármelyiket is válasszuk, a hűtés és a hűtendő felület közötti hővezető pasztát rendszeresen érdemes ellenőrizni, néhány évente cserélni, így megtartható a hűtési hatékonyság.

A hűtés másik fontos ellensége a por (és állati szőr), ezért a környezeti adottságok figyelembevételével akár évente többször is érdemes takarítani a számítógép belterét.

Az iPon szervizszolgáltatásait ellátó kollégái azt tapasztalják, hogy a tulajdonosokat gyakorta sokkolja a számítógép belsejében megült por mennyisége, vagy az újrapasztázással járó, visszanyert teljesítmény mértéke.

Összességében elmondható, hogy a gyártók által a processzorok mellé csomagolt hűtők overclock nélkül biztosítják az ideális hűtést egy jól szellőző házban, azonban jellemzően hangosabbak a külön megvásárolható, drágább társaiknál. Tuning esetén pedig nem kérdés, hogy le kell cserélni a gyári megoldást.

Ahhoz, hogy a számítógépünk optimálisan üzemelhessen tehát, a szakértők az alábbiakat tanácsolják: