Már főügyészek szólítják fel Mark Zuckerberget, hogy hagyja békén a gyerekeket

Még márciusban írtunk arról, hogy készül a 13 évesnél fiatalabb gyerekeknek szánt Instagram, ami nyomán rengeteg kritika érte Mark Zuckerberget és a képmegosztó szolgáltatást fejlesztő Facebookot. Az ötlettel szembeni tilatkozás most újabb lendületet kapott, ugyanis 44 amerikai főügyész írt alá egy Zuckerbergnek címzett nyílt levelet, amiben felszólítják a legnagyobb közösségi oldalt, hogy hagyjon fel a gyerekekre szabott Instagram fejlesztésével.

A felszólításhoz csatlakozó főügyészek szerint a Facebook korábban sem volt képes megvédeni a gyerekek adatait és magánszféráját, továbbá kutatások bizonyítják, hogy a közösségi média fizikailag és pszichológiailag is káros a fiatalokra, főleg a 13 év alatti korosztályra. A dokumentum kitér arra is, hogy egyes felmérések szerint a fiatalok többségét zaklatják az Instagramon, és szóba kerül az is, hogy a kifejezetten fiatal gyerekek még nincsenek tisztában a magánszféra fogalmával, és emiatt jóval nagyobb veszélyt jelentenek rájuk a névtelen támadók.

A készülő szolgáltatást érő kritikák egyáltalán nem alaptalanok,

hiszen korábban a Messenger Kids-szel sem ment minden zökkenőmentesen, több gyermekjogi aktivista jelezte, hogy az alkalmazás használata káros a gyerekekre nézve. 2019-ben pedig egy sérülékenység lehetőséget adott arra, hogy idegenek is csatlakozhassanak a csoportbeszélgetésekhez, amit a Facebook ugyan gyorsan javított, de megmutatta, hogy az ilyen rendszerek sem feltétlen tudják biztonságban tartani a gyerekeket a neten.

A levél emellett felhívja a figyelmet arra, hogy a Facebook nem egy meglévő igényt kíván kielégíteni a tervezett alkalmazással, hanem épp ellenkezőleg, egy új igényt próbál teremteni, hiszen olyan fiatal felhasználókat céloznának meg vele, akiknek nincs vagy nem lehet Instagram-fiókjuk. A főügyészek több szempontból is károsnak tartják a gyerekeknek szánt képmegosztó ötletét, a koalíciót vezető Maura Healey főügyész pedig kijelentette, hogy Zuckerberget nem érdeklik a közösségi média gyerekeket érintő káros hatásai, hiába bizonyítják ezt újabb és újabb kutatások.