Játéktól a pénzügyekig mindenre van app a Huawei mobilokon (x)

Egy telefon valódi értékét az appok adják, amelyekkel igazi, testre szabott digitális svájcibicskává alakíthatjuk. A Huawei mobilokhoz tartozó alkalmazásboltban mindent megtalálunk ehhez.

Bármilyen erős és modern egy mobiltelefon, önmagában még nem sokkal több, mint egy okos papírnehezék. Amikor készüléket választunk, előre eldöntjük azt is, honnan és milyen alkalmazásokkal tudjuk majd feltölteni, hogy aztán minden képességét maximálisan kihasználhassuk. A különféle mobilos rendszereken más és más módszerekkel lehet appokat telepíteni, a Huawei és Honor készülékeken erre az AppGallery nevű alkalmazásbolt a kiinduló felület.

Galéria milliókkal



A manapság már jóval a milliós számon túlmutató, és továbbra is folyamatosan növekvő fejlesztői kör által a Huawei Mobile Services (HMS) ökoszisztéma alá készített alkalmazások gondos biztonsági ellenőrzés és minőségellenőrzés után kerülnek be az AppGallery kínálatába, amely könnyen kereshető, rendszerezett formában tartalmazza a Huawei eszközökre elérhető appokat.

Az alkalmazásokból pedig már most is van bőven, és napról-napra tovább nő a kínálat. A legnépszerűbb nemzetközi és magyar alkalmazásokat egyaránt megtalálhatjuk, így mindegy, hogy valamilyen helyi problémára keresünk megoldást például egy menetrend vagy moziműsor segítségével, vagy valamilyen világméretű közösségi szolgáltatást, képmegosztót, segédprogramot keresünk, ezeket megtaláljuk az AppGallery-ben. A Huawei alkalmazás-tárán keresztül telepített appok folyamatosan frissülnek, ezáltal a biztonságunk is garantált, és nem maradunk le a legfrissebb funkciókról sem. Az magyar alkalmazások folyamatosan bővülő listája elérhető itt, a nemzetközi alkalmazások listája pedig itt.

Szórakozás és gazdaság egymás mellett a kijelzőn



Azt, hogy a telefonok már rég túlmutatnak a hangkommunikáción, mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy egy átlagos mobil kijelzőjén akár egymás mellett foglalhat helyet egy népszerű játék és egy tőzsdei app ikonja. Az AppGallery menüjében többféleképpen találhatjuk meg a kedvenceinket: egyrészt elég beírni a keresőbe az alkalmazás nevét vagy annak részletét, de ha inkább csak nézelődnénk, témakörönként is megtekinthetjük a legtöbbet letöltött, legjobbra értékelt appokat.

Innentől pedig tényleg már csak a fantáziánkra van bízva, mivel pöttyözzük tele a kijelzőt. Játékok között ott vannak a világszerte kedvencnek számító címek az Asphalt versenyautós sorozat legújabb részétől a Monument Valley gyönyörű fejtörőin át az olyanokig, mint a másokkal közösen játszható Darts szimulátor, de játszhatunk a magyar Honfoglalóval is vagy hallgathatjuk a Rádió 1-et is appon keresztül. És ugyanazon a telefonon tökéletesen megférnek az AppGallery pénzügyi kategóriájából telepíthető appok, például a legfontosabb pénzintézetek netbankos felületei, a tőzsdei információkat naprakészen megjelenítő alkalmazások, a folyamatosan frissített valutaváltók vagy hétköznapi ügyintézést segítő appok, mint az iCsekk mobil fizetés vagy a nagy telekommunikációs vállalatok appjai.

A fenti kategóriák persze csak példák, emellett könnyen belefeledkezhetünk abba, hogy az összes többi csoportból is kiválogatjuk a nekünk tetsző appokat a hírektől a sportig és egészségmegőrzésig. Jól látható, hogy a Huawei és Honor telefonokból könnyedén varázsolhatunk olyan mindentudó társat, amely az életünk összes területét jobbá, hasznosabbá, kényelmesebbé és szórakoztatóbbá teszi. Az ehhez vezető ajtó pedig nem más, mint az AppGallery: érdemes tehát kinyitni és benézni!