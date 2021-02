Legnagyobb különbségek a téli és nyári gumik között (X)

Télen érdemes téli gumira váltani, mert az útviszonyok megváltoznak, csúszósak lesznek és a nyári gumival már nem tudjuk kellő módon befolyásolni az autónkat. Sokan mondják, hogy drága- ami voltaképp igaz is, de az emberi életnél, életeknél nem drágább. Nem beszélve arról, hogy ezek az abroncsok speciális összetevőkkel rendelkeznek, amelyek a leghatékonyabb tapadást biztosítják.

A nyári és téli gumi miben más, mi a különbség?

Talán a legnagyobb különbség a kétféle gumiabroncs között, hogy a téli guminak is más az anyag összetétele és a nyári guminak is más a kialakítása. Illetve a mintázatok is mások a gumikon. Téli gumi mintázata sűrűbben kialakított apró lamellákból áll. Ezeknek köszönhetjük, hogy télen könnyebben és gyorsabban meg tudunk állni vele. „Kapaszkodik” az autó szokták mondani. A minta kialakítása itt úgy lett fejlesztve, hogy a havat, vizet, vagy egyéb csapadék-összetételt oldalra kivetik. Anyaga magas szillika tartalommal bír, a nyári guminál „puhább”. 7 Celsius alatti hideg időben sem lesz kemény, merev a gumi. Ennek köszönhetően, tehát jól tapad.

A nyári gumik télen nem tudnak tapadni, mert anyagukból adódóan merevebbek. Viszont itt érdemes megjegyezni, hogy nyáron ne használjunk téli gumit, mert a nyári időjárási viszonyok és hőmérséklet miatt a keményebb gumi kell a jó úttartáshoz.

Mit jelentenek a jelölések a téli gumikon?

M+S azaz mud & snow= sár és hó. Ezt a gumit leginkább havas és sáros utakra ajánlják. Bár ez a jelölés látható a terepjáróknál is.

1. M+S 2. Három Hegycsúcs hópihe jelölés láttán lehet tudni, hogy igazi téli gumit vettünk és minden helyzetben helyt fog állni. Vannak olyan gyártók, ahol a hópehely jelzés csak a gumi elkopásakor válik láthatóvá, azaz akkor már nem biztosít kellő tapadást a gumi. A téli gumikon nagyjából 2000 lamella található. Ezek formái cikk cakk, hullámos, vagy több hullámos esetleg y-alakúak. Feladatuk gyorsításkor és lassításkor van. Amennyiben a gumik 4 mm alatti mintázattal rendelkeznek, nem biztonságosak, cserélni kell őket – írja a Gumiabroncs akciók webáruház szakértő.

Célszerű keskenyebb téli gumit választani, mint a nyári gumi mérete. Ez azért jó, mert a kerék alatti nyomás nagyobb lesz és jobb tapadást eredményez. A gumik cseréjekor mind a négy gumit le kell cserélni, mert csak így lesz az autó teljesen biztonságos télen.

Összességében elmondhatjuk, hogy a téli és nyári gumik között annyi a különbség, hogy a téli az puhább anyagból készül, míg a nyári keményebből. Azért van így, mert az adott időjárási viszonynak azok felelnek meg épp. A hatékony tapadás szempontjából lényeges mindez.