Igen, jól látja: ez egy hajtogatható képernyős laptop

Tavaly év végi kütyüs trendeket latolgató cikkünkben azt írtuk, hogy megkezdődött a hajlítható kijelzős kütyük csendes forradalma, ami után a 2020-as CES kütyüexpón is felbukkant számos olyan termék, aminél a rugalmas, hajlítható képernyő fontos szerephez jutott. Az év eleji seregszemlén megmutatkozott például a Lenovo ThinkPad X1 Fold is, ami tulajdonképpen a világ első hajtogatható kijelzős számítógépe, amit magunk is megnézhettünk közelebbről.

Kilenc hónappal később a gyártó most elindította az előrendelést is, bár a pontos megjelenési dátum még kérdéses. Nettó 2500 dolláros (kb. 780 ezer forint) áron lehet beszerezni.

A gépet széthajtogatva egy 13 hüvelykes, 2048×1536 pixel felbontású kijelzővel felszerelt hatalmas táblagépet kapni, ami viszont bármikor félbe hajtható, és az így kettéosztott felületen, akár vízszintes, akár függőleges módban párhuzamosan futtathatunk alkalmazásokat – az egyiken mehet mondjuk egy videó, míg a másikon jegyzetelünk. A képernyőt L alakba hajtva az alsó részre egy mágnesekkel kapcsolódó illentyűzet helyezhető (ami ilyenkor automatikusan töltődni kezd a vezeték nélküli technológiának köszönhetően), így klasszikus laptop formát kapunk, és a készülék nagyon okosan úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a képernyő akkor is lecsukható legyen, ha az alsó részen ott hagyjuk a gombokat tartalmazó kiegészítőt.

A gép akár 8 gigabájt RAM, illetve akár 1 terabájt SSD tárhellyel is választható. A belsejébe egy ötmagos Core i5-L16G7 lapka került, amit 1,40 GHz alap- és 3 GHz csúcsórajel jellemez. A kettéosztott házban elhelyezett akkumulátor 11 óra üzemidőt biztosít a gyártó ígérete szerint.

Ha viszont valaki nem elégszik meg a laptop módban elérhető képernyőmérettel, az lehelyezheti az asztalra a Bluetooth-on keresztül kapcsolódó klaviatúrát, és a kihajtogatott kijelzőt álló és fekvő helyzetben is lerakhatja maga elé, mintha csak egy monitor volna. Támasztékként a géphez járó tok használható, amiben egyébként a billentyűzetet is tárulhatjuk, ha épp nincs használatban. És ez még mindig nem minden, hiszen az USB Type-C porton keresztül a ThinkPad X1 Foldhoz csatlakoztatható teljes méretű billentyűzet, egér és egy második kijelző is.

A gép súlya nincs 1 kg, köszönhetően a felhasznált pehelykönnyű ötvözeteknek és szénszálaknak, viszont a gyártó ígérete szerint ennek ellenére egy kifejezetten strapabíró, speciális zsanérokkal működő kütyüt alkottak, ami külsőre még elegáns is, a bőrborításnak köszönhetően. Az igencsak sokoldalú gépezet eleinte Windows 10 operációs rendszerrel kerü forgalomba, lesz belőle 5G-s változat, és a Lenovo tervezi, hogy az első verziót kiadását követően Windows 10X-szel is piacra dobják a Fold modelleket, így kínálva még fejlettebb hajtogatós felhasználási élményt.

(Kiemelt kép: GettyImages)