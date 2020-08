Ezzel az űrhajóval fogjuk meghódítani a Marsot

Hosszú út áll az emberiség előtt, mielőtt a Marsra léphetne, az űripar elmúlt években elért fejlődése ugyanakkor bizakodásra adhat okot. A SpaceX amerikai űrvállalatnál úgy számolnak, hogy a történelmi misszió már a mi életünkben megvalósulhat, a küldetésben pedig komoly szerep fog hárulni a cég fejlesztés alatt álló űrhajójára.

Elon Musk egyik nagy álma, hogy embert juttasson a Marsra, de a SpaceX alapítója és vezérigazgatója arról is meg van győződve, hogy egy nap kolonizálni is tudjuk majd a vörös bolygót. A cég egyik fő célkitűzése éppen az, hogy olyan űreszközöket fejlesszen ki, melyek hozzájárulhatnak az ilyen missziókhoz.

Musk 2012-ben számolt be róla először, hogy egy olyan űrhajórendszert fejlesztenek, mellyel a Marsra juttatnának telepeseket. A projektből alakult ki utóbb a Starship, minden idők legnagyobb űrhajójának terve. Az űreszköz SN5 nevű prototípusát 2020. augusztus 4-én röptették meg, ez volt a szerkezet első ilyen tesztje. A SpaceX-nél bíznak benne, hogy az űrhajó 2021-re elkészül, és a NASA-nak is segíteni fog az újabb Holdra szállásban.

Száz utast szállíthat majd

A Starship minden idők legnagyobb űrhajója lehet, amely akár száz utast szállíthat majd. Az űrhajóhoz egy komoly teherbírású rakétarendszer is készülni fog, ez a Super Heavy, melyre korábban BFR-ként hivatkoztak – ez a Big Falcon Rocket vagy a Big Fucking Rocket (kibaszott nagy rakéta) rövidítése lehetett. A 70 méter magas rakéta 3680 tonnát tud majd a magasba emelni.

A Starshipet a Super Heavy fogja pályára állítani, a leválás után a rakétarendszer visszatér majd a Földre. Mind az űrhajóban, mind Super Heavyben a SpaceX eddigi legerősebb rakétáját, a Raptort használják majd – előbbiben hat, utóbbiban 31 ilyen eszköz lesz. A Starship és a Super Heavy további érdekessége, hogy részben újrahasznosíthatóak lesznek, ezzel rengeteg pénzt spórolhatnak a SpaceX-nél.

Bár az űrhajót eredetileg kifejezetten Mars-missziókra tervezték, Muskék utóbb úgy döntöttek, hogy egyéb küldetésekben is felhasználják majd. A Starship a NASA Artemis-programjába is be fog csatlakozni, a nagyszabású projekt célja az, hogy 2024-ben ismét embert juttassanak a Holdra. Az űrhajórendszerrel egyéb égitestekre is szállítanak majd űrhajósokat és rakományt, de az eltérő típusok műholdakat és üzemanyagot is célba fognak juttatni, sőt a földi utazást is segíthetik.

Elnökök szórakoznak a NASA-val Az elmúlt évtizedben komoly huzavona alakult ki akörül, hogy a NASA melyik égitestre szállítson legközelebb embert. 2004 januárjában George W. Bush arra kérte fel az amerikai űrhivatalt, hogy alapozza meg a tartós emberi jelenlétet a Holdon, 2010-ben Barack Obama viszont már a Marsot jelölte ki fő célpontnak. 2019-ben Donald Trump elnök mégis a Hold mellett döntött – sok szakértő szerint ezek a döntések komolyan visszavetették az emberes missziók fejlődését.

Bár az 50 méter magas Starship nem lesz erős, mint a Super Heavy, a Mars és a Hold gyengébb gravitációjának köszönhetően könnyedén elemelkedhet majd ezen égitestek felszínéről.

Robbanások, sikeres tesztek

A SpaceX a Starship több prototípusát is elkészítette már, a fejlesztés és a tesztelés folyamatos. A kísérletek váltakozó eredményt hoztak, 2020 februárjában például megsemmisült az egyik teszteszköz. Musk szerint ez normális, az ilyen hibákból pedig rengeteget tanulhatnak a mérnökök.

Felrobbant egy hatalmas rakéta Texasban Felrobbant a Starship újabb kísérleti, SN1 kódjelű prototípusa szombatra virradóra a texasi Boca Chica melletti űrközpontban.

Az augusztus 4-i, a texasi Boca Chicánál elvégzett kísérlet sikeres volt, a prototípus 150 méteres magasságba emelkedett – egyelőre ennél magasabbra a Starship egyetlen teszteszközét sem juttatták. A SpaceX-nél úgy vélik, ha minden a tervek szerint halad, legkorábban 2021-ben használhatják kereskedelmi célra a Starshipet. Igaz, a komplex és hosszú fejlesztési és tesztelési folyamatok miatt a vállalat korábban már több projektjével is megcsúszott.

Kiemelt kép: Flickr/Official SpaceX Photos