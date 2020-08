Brutális aksit kapott a Samsung megfizethető mobilja

Miközben a különböző gyártók minden évben sokkolják a felhasználókat az egyre drágább csúcstelefonjaikkal, azért azzal is tisztában vannak, hogy nem mindenki engedhet meg magának 300-400 ezres készülékeket, így rendre érkeznek a jól használható, de megfizethetőbb árcédulával rendelkező mobilok. Ilyen például a nemrég leleplezett OnePlus Nord, vagy a Xiaomi Redmi Note 9 Pro, és ebben a kategóriában versenyez a Samsung Galaxy M31s is, amit brutális tejlesítményű, 6000 milliamperórás akkumulátorral szereltek fel, ráadásul a telep a 25 wattos gyorstöltést is tudja.

Az M31s ugyanakkor nemcsak emiatt érdemes a figyelemre, hiszen 6,5 hüvelykes, full HD+ felbontású Super AMOLED kijelzővel érkezik, a képernyőbe fúrva pedig egy 32 megapixeles kamerát is találhatunk.

A burkolat alatt egy Exynos 9611 rendszerchip kap helyet, méghozzá választástól függően 6 vagy 8 GB RAM társaságában, amit minden esetben 128 GB háttértár egészít ki, de nem marad a bővítést biztosító microSD foglalat sem. A hátlapon négy kamerát találunk: egy 64 megapixeles főegységet, egy 12 megapixeles ultraszéles lencsét, továbbá egy 5 megapixeles makró és egy 5 megapixeles mélységérzékelő modult. Mindez egyáltalán nem egy rossz összeállítás, és India után a készülék a világ más tájain is kapható lesz, méghozzá 260 dollárért, ami 80 ezer forint alatti árcédulát jelent.