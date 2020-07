Az Anonymous szerint azonnal törölni kéne a TikTokot

A kínai ByteDance által birtokolt TikTok videós alkalmazással kapcsolatban korábban már többször is aggályokat fogalmaztak meg a biztonsági szakértők, nemrég arra derült fény, hogy az app hozzáfér a mobilok vágólapjának tartalmához. Indiában pedig közel 60 kínai alkalmazást tiltottak be a héten nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, köztük a TikTokot is.

Szokatlan módon az Anonymous is véleményt nyilvánított a szolgáltatásról. A hacktivista csoporthoz köthető egyik Twitter-fiók július elsején hívta fel a felhasználók figyelmét arra, hogy azonnal töröljék a mobiljukról a TikTokot, mivel valójában a kínai kormány által fejlesztett kémkedő alkalmazásról van szó. Az app forráskódjában arra utaló jeleket találtak, hogy a véltnél kiterjedtebb mértékben gyűjt be felhasználói adatokat.

A TikTok egyelőre nem reagált a vádakra.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

