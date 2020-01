Betiltotta az amerikai hadsereg az egyik legnépszerűbb közösségi appot

Mostantól tilos az amerikai hadsereg által használt kormányzati telefonokra telepíteni a TikTok alkalmazást – írja a The Verge. Az indok egyszerű: az USA kormánya úgy gondolja, hogy a program potenciális nemzetbiztonsági kockázat lehet a katonákra, ezért csak magántelefonon használhatják azt.

A TikTokot a kínai ByteDance birtokolja, amelynek Pekingben van a székhelye, az amerikaiak pedig azért aggódnak, hogy az appot akár kémkedésre is használhatják. A helyzet most azért érdekes, mert korábban még a hadsereg is

használta a programot arra, hogy katonákat toborozzon, és népszerűsítse a katonaságot, hogy többen csatlakozzanak.

A haditengerészet és a Védelmi Minisztérium is letiltotta a katonákat a TikTokról, és arra is felhívta az alkalmazottak figyelmét, hogy mind a szolgálati, mind a magántelefonjukra figyeljenek, és ne töltögessenek le mindenféle applikációt ellenőrizetlen forrásból.

Az amerikaiak még októberben kezdtek el vizsgálódni afelől, hogy hogyan kezeli az app a felhasználók adatait, és hogy van-e cenzúra, a kínai kormány szabályozza-e, mi kerülhet ki rá. Gyanakodtak arra is, hogy az applikáción a kínaiak ellehetetlenítik, hogy a Hong Kong-i tüntetők posztoljanak.

A TikTok októberben tagadta, hogy bármilyen tartalmat törölt vagy módosított volna a kínai kormány kérésére, és azt is kijelentette, hogy a továbbiakban sem fog ilyet tenni. Felfedte, hogy az amerikai adatokat az Egyesült Államokban tárolja, egy tartalékszerverrel Szingapúrban, így azokra nem vonatkoznak a kínai jogszabályok.