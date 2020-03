A koronavírus a magyar Tiktokot is letarolta

A járvány napjaink egyik legnépszerűbb közösségi alkalmazásában is meghatározó témává vált. Kicsit még mi is félve tettük meg első lépéseinket a fiatalok első számú kedvencének számító alkalmazással, de a koronavíruson már tudunk nevetni. Kiderült, hogy Katz Dávid interjúrészletei a TikTokon is kedvelt alapanyagnak számítanak, viszont az Emoji Challenge-re sokkal keményebben rá kellett volna gyúrnunk. Azért az utolsó tíz másodpercben így is felejthetetlen élménnyel ajándékozzuk meg a nézőinket.