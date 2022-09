Vékony, mutatós és bármit futtat ultrán a Lenovo gamer laptopja

Kipróbáltuk a Lenovo egyik legújabb, játékosoknak szánt laptopját, amelynél egészen kicsi helyre sikerült kifejezetten erős hardvert zsúfolni, ráadásul mindezt olyan kivitellel turbózták fel, ami nem feltétlenül jellemző a videójátékra tervezett hordozható gépekre.

A Lenovo Legion Slim 7 nem hagyományos gamer laptop, legalábbis abban az értelemben, hogy nem ordít róla a videójátékos mivolta. Nincs túldizájnolt burkolat, nincsenek villogó LED-fények, helyette diszkrét, de strapabíró alumínium gépházat kapunk, egészen visszafogott, 357,7 x 260 x 16,9 mm-es méretekkel, és alig több, mint kétkilós súllyal – egy értekezleten nem nagyon tűnne ki a hagyományos business gépek közül. A manapság népszerű ultrabookoknál persze jóval méretesebb a gép, de egy átlagos hátizsákba még így is simán becsúsztatható, miközben adott a 16 hüvelykes, 16:10-es képarányú kijelző (IPS panellel), ami a tesztalanyunk esetében 2560 x 1600 pixeles felbontással és 165 Hz-es képfrissítéssel várta, hogy játékokat futtassak rajta.

A balra pozicionált, üvegfelületű touchpad kellően nagy, jól használható, a magyar kiosztású klaviatúra gombjai megfelelő utat járnak be, megfelelő távolságra helyezkednek el egymástól, és egészen kellemes érintést biztosítanak. Nem maradt el a háttérvilágítás sem, ez az FN+Space billentyűkombóval állítható, a hangzásról pedig a billentyűzet felett húzódó sáv gondoskodik, ami alatt kettő darab, a Harman által hangolt, kétwattos hangszóró biztosít az átlagnál bőven jobb minőséget. A billentyűzet felett elhelyezett, a hangszórólyukak közé helyezett bekapcsológomb egyben Windows Hello-kompatibilis, de kicsit lassú az ujjlenyomat-olvasó, a fedél felnyitását segítő kiálló részbe integrált webkamera viszont nem támogatja az arcfelismerést.

A Lenovótól megszokott lencsetakaró retesz szintén hiányzik a vékony keret felső részéről (egész egyszerűen nincs neki hely), viszont a gép jobb szélén találunk egy apró kapcsolót, amivel szoftveresen ki- és bekapcsolható a kamera. Ide került továbbá a beépített kártyaolvasó (SD, SDHC, SDXC, MMC), aminek sokan fognak örülni, illetve a füles/mikrofon bemenete.

A bal szélre egy Thunderbolt 4 és egy USB-C 3.2 Gen 2 csatlakozó került, a hátlapon pedig egy HDMI, egy USB-A 3.2 Gen 2, két USB-A 3.2 Gen 1 (ebből a jobb oldali csukott állapotban is tölti a csatlakoztatott eszközöket) port található a hálózati adapter bemenete mellett. Utóbbi elhelyezésének továbbra is nagyon örülök, mert így a kábel egyáltalán nem zavarja a használatot, de a megfelelő kiegészítővel a gép akár a bal oldali csatlakozókon keresztül is tölthető.

A már emlegetett kijelző csillanásgátló (anti glare) felülettel rendelkezik, támogatja a Dolby Vision formátumot, G-Sync kompatibilis, színek és kontraszt terén is jól teljesít, továbbá megkapta a TÜV Rheinland High Gaming Performance és Low Blue Light minősítéseit. Utóbbi arról biztosít, hogy a képernyő a lehető legkevesebb kék fénnyel fárasztja a szemünket, míg az előbbi azt garantálja, hogy az kijelző alapját adó IPS panel igenis megfelel a gamerek átlag feletti igényeinek.

Több, mint jó

Ezen a területen persze nemcsak a kijelző remekel, hiszen a burkolat alatt elég komoly hardverösszeállítás kapott helyet. Tizenkettedik generációs Intel Core i7-12700H processzor, 16 GB memória, 1 TB SSD, kiegészítve egy Nvidia GeForce RTX 3060 grafikus kártyával. Ez a konfiguráció több, mint jó, a processzor kifejezetten erős, és bár a videókártya lehetne még ennél is erősebb (3070 vagy igazi atomerőműhöz egy 3080), de 2022 őszén nem nagyon akad olyan játék, ami ezen a hardveren ne futna Ultra beállításokkal 60 fps-sel, 2K felbontás mellett.

Tesztünk során az idén tavasszal piacra dobott Forza Horizon 5 például lazán hozta az átlag 61 képkocka per másodpercet Ultra beállításokon, 2560 x 1600 pixeles felbontás mellett, míg a kicsit öregebb Gears 5 szintén átlag 63 fps-t mért a beépített benchmark programmal.

Ez elég jó teljesítmény, és egyben azt is jelenti, hogy a közeljövőben aligha lesz olyan játék, amit ezen a gépen ne lehetne élvezni Ultra vagy High grafikai beállítások mellett.

A prémium külső kivitelnek (ami tényleg túlmutat egy átlag gamer laptopon) és a jövőálló hardvernek persze ára van, hiszen a Lenovo Legion Slim 7 itthon forgalomba kerülő, a tesztalanyunktól kicsit eltérő változata (1920 x 1200 pixel felbontás, 512 GB SSD, OS nélkül) nagyjából 790 ezer forintért vihető haza. Ebben persze már benne van a forint jelenlegi helyzete, valamint az is, hogy a videókártyák ára az elmúlt években csúnyán elszabadult, viszont az tagadhatatlan, hogy az említett összegért egy külsőre is ütős, és belül is kompetens gépet kapunk, ami kielégít minden igényt, amit ma egy hordozható gamer géppel szemben támaszthatunk.

Persze, ha valakinek ez messze túllépi a lehetőségeit, vagy például nem feltétlenül vágyik alumíniumból készült, ujjlenyomat-olvasóval szerelt, kifejezetten vékony gépre, annak ott vannak az aktuális, valamivel szerényebb hardverrel (Intel Core i5 11400H, 8GB, 512 GB, RTX3050) szerelt Legion 5 laptopok, amiknél az árcédula már a barátságosabb, félmillió alatti sávba esik.