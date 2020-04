A Sonos új hangszórója most pont arra nem használható, amire kitalálták

A Sonos egyik legújabb, Move névre keresztelt hangszórója alapvetően arra lett kitalálva, hogy bármikor megragadhassuk, és a lakásunkat elhagyva magunkkal vihessük a partit bárhova. A jelenlegi körülmények között ez nem túl okos gondolat, így a négy fal között teszteltük a hordozható zeneládát, ami így is szépen megmutatta, hogy mire képes. Nem is okozott csalódást.

Az elmúlt hónapokban főleg az IKEA-val közös termékei (polc és lámpa) kapcsán foglalkoztunk az amerikai Sonos hangszóróival, most viszont nem egy hibrid megoldást vettünk górcső alá. A Move ugyanakkor még így sem a hagyományos vonalat képviseli, hiszen a gyártó első olyan termékéről van szó, amit úgy terveztek, hogy a lakásunkban és az otthonunkat elhagyva, a szabadban is használható legyen.

Sonos Move

Hordozható mivolta ellenére a Move megtartotta a Sonos modellekre jellemző dizájnt, amit még nagy jóindulattal sem lehet izgalmasnak nevezni. Kapunk egy hengerszerű, 25 cm magas, 16 cm széles és 12,6 cm mély testet, aminek az elejét ívelt fekete fémrács uralja, a monotónia pedig csak hátul törik meg, ahol egy ügyesen kialakított, stabil fogást biztosító bemélyedés teszi lehetővé, hogy bárhol és bármikor megragadhassuk a hangszórónkat. Itt találunk három fizikai gombot (power, bluetooth/wifi, párosítás), a készülék tetején pedig egy állapotjelző LED, hat mikrofon és három érintésérzékeny felület várja a felhasználókat – itt szabályozható manuálisan a lejátszás és a hangerő.

A Move nemcsak nagyobb, mint egy átlagos hordozható hangszóró, de a súlyán is érezhető, hogy nem spóroltak ki belőle semmit, hiszen 3 kilogrammos. E mellé IP56 védelmet élvez, tehát

nem kell félni attól, hogy kárt tesz benne a homok vagy a por, és még azt is kibírja, ha valaki buli közben berúgja a medencébe.

A kis zeneláda ráadásul strapabíró, szóval az előbbi példánál maradva, rúgás esetén az elkövetőnek valószínűleg komolyabb sérülései lesznek, mint magának a hangszórónak.

Útközben vagy a szabadban a kütyü USB-C porton tölthető, ami a hátlap alsó, gumírozott részére került, de otthon kényelmesebb az ovális, hálózatra csatlakoztatott dokkoló használata. Ebbe simán beilleszthető a hangszóró, és anélkül kapható ki, hogy foglalkoznunk kellene a kábellel. A készülék aksija egyhuzamban 10 órányi zenehallgatást biztosít, de jóval több készenléti idővel rendelkezik, hiszen a rendszer érzékeli, ha huzamosabb ideig nem használjuk, és szépen átkapcsolja magát takarékos üzemmódba.

Ha mégis lemerülne, úgy 2,5 óra alatt tölthető maximumra.

Ami a hangkeltő részeket illeti, máris van magyarázat a méretre, hiszen a Sonos két D-osztályú digitális erősítőt szuszakolt a burkolat alá, méghozzá egy lefelé sugárzó magas és előre mutató mélyközépsugárzó társaságában. Mindezt kiegészíti a Sonos úgynevezett Trueplay technológiája, ami a készülék tetején található mikrofonok segítségével képes felmérni a körülötte lévő teret és tárgyakat, és ezeket figyelembe véve úgy kalibrálja a hangzást, hogy az minden helyzetben a lehető legjobb minőséget biztosítsa. A Move ráadásul még egy gyorsulásmérővel is fel van szerelve, így érzékeli, ha mozgatjuk, és automatikusan elvégzi a szükséges módosításokat, ha egyik helyről áttesszük a másikra.

Csapassuk!

Ahogy a Sonos többi termékénél, a beüzemelés és kezelés a Move-nál sem atomfizika. A használatához nélkülözhetetlen a gyártó saját alkalmazása, aminél kezdésként csak követni kell az appon belül megjelenő lépéseket. Nagyjából öt perc alatt a wifin keresztül összeköthető a hangszóró a telefonunkkal, és a használathoz nélkülözhetetlen regisztráció is elvégezhető.

Aki még nem használt Sonos terméket, annak érdemes tudnia, hogy ezek a modellek nem úgy működnek, mint egy átlagos bluetooth hangszóró: otthon, a wifire csatlakozva csak a Sonos applikáción belül van lehetőség a vezérlésre. Az alkalmazásban integrálható az összes zenés szolgáltatás (Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music stb.), egyszerre akár több is, így simán elérhetjük a kedvenceinket, és ennek a megoldásnak hála a mobilunk zenehallgatás közben is szabadon használható.

Zavartalanul telefonálhatunk, videót vagy játékot is elindíthatunk a mobilon, egyik sem fogja megszakítani a zenelejátszást, és az extra hangok sem fognak megszólalni a hangszórón keresztül.

Az alkalmazáson belül számos beállítást találunk: például összekapcsolhatunk több Sonos-eszközt, hogy szinkronban szóljanak, sőt a mikrofonoknak hála a Move akár okoshangszóróként is használható. A rendszer kompatibilis a Google asszisztenssel, az Alexával és az Apple-féle Airplay 2-vel, így akár hangparancsokkal is indíthatunk zenét, de kiadhatunk utasításokat az említett rendszerekbe kötött okosotthonos eszközöknek is – vezérelhetjük a világítást, a fűtést, a légkondit vagy a robotporszívót.

Ha elmegyünk otthonról, akkor a vezeték nélküli hálózatunk ugye kiesik, és ilyenkor jön jól a bluetooth kapcsolat, amivel nagyjából ugyanúgy használható a hangszóró, mint wifin keresztül. Itt az egyetlen érdekesség, hogy hiába beszélünk viszonylag új (és drága) kütyüről, a gyártó nem az újabb 5.0-s szabvánnyal küldte a boltokba ezt a modellt, hanem a korábbi, képességeiben szerényebb 4.2-sel. A Sonos mentségére szóljon ugyanakkor, hogy a gyakorlatban semmilyen hátrányt nem tapasztaltunk amiatt, hogy nem a legújabb technológiát használja a készülék.

Végezetül elértünk a legfontosabb részhez, a hangzáshoz, és ezen a téren a Sonos most sem okoz csalódást, hiszen nem találtunk olyan muzsikát, amit a hangszóró ne tökéletesen szólaltatott volna meg. A meghajtók a közeli elhelyezés ellenére is kiegyensúlyozott hangképet biztosítanak, legyen szó akár a magasabb, akár az alacsonyabb tartományokról, a vokálokról, vagy klasszikus zenénél a külön-külön megszólaló hangszerekről. És a Move nemcsak szépen, de ha kell, abszolút erőteljesen szól, amire szükség is van, ha egy kerti partit szeretnénk feldobni vele – erre viszont csak akkor kerítsünk sort, ha már véget ért a koronavírus-járvány miatt szükséges fizikai távolságtartás.

Nem filléres kiadás

Habár a Duna-partra most pont nem tudtuk kivinni a Sonos üdvöskéjét, azért a Move így is jól vizsgázott: kegyetlenül jól szól, okoshangszóróként is megállja a helyét, csatlakoztatható egy már meglévő Sonos-rendszerbe, és ha arra van szükség, csak megfogjuk és vihetjük is magunkkal. Tesztalanyunkat csupán az különbözteti meg a gyártó hagyományos megoldásaitól, hogy nem használható a tévénkhez kialakított hangrendszer részeként – de ezzel a hiányossággal azért simán együtt lehet élni.

Az egyetlen tényező, ami kellemetlen szájízt okozhat, hogy a Sonos első hordozható hangszórója nem olcsó mulatság. Legjobb esetben is 130 ezer forintot kell kicsengetni érte, ami a legtöbbeknél messze túl van azon a határon, amit hajlandók kifizetni egy ilyen eszközért. Ha viszont az ár nem probléma, akkor kiváló választás lehet, hiszen minőségi és multifunkciós hangszórót kapunk a pénzünkért.