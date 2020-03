Elég komoly szoftverfrissítést kapott a legújabb Xiaomi robotporszívó

Egy hete

Épp egy hete, hogy tesztet közöltünk a Xiaomi egyik legújabb robotporszívójáról, a Mi Robot Vacuum-Mopról, ami már feltörlés funkcióval is rendelkezik. Cikkünkben azt írtuk, hogy az eszközhöz tartozó Mi Home alkalmazásban nincs lehetőség virtuális falak felállítására vagy helyiségek kijelölésére, így a porszívót alapból semmi nem gátolja meg abban, hogy felmenjen a szőnyegekre, miközben feltöröl.

Jó hír: egy frissítésnek hála ez már nem igaz.

A 3.5.8_1045 számú firmware március 26-án érkezett meg a nálunk lévő tesztkészülékre, magával hozva olyan eddig hiányzó funkciókat, mint a gép által készített térkép elmentése, és az ehhez szorosan kapcsolódó zóna alapú takarítás, illetve a virtuális fal felállításának és az elkülönített területek kijelölésének lehetősége. A frissítés ugyan jelzi, hogy egyelőre csak kísérleti funkciókról van szó, de a telepítés után végzett tesztjeink alapján az összes új lehetőség kiválóan működik.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop: van értelme a feltörölni képes robotporszívónak? Leteszteltük a kínai gyártó egyik legújabb gépét, ami már víztartállyal felszerelve igyekszik segíteni a takarítást.

Miért jó ez?

Az új funkcióknak hála a robotporszívó jóval okosabbá vált, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbinál sokkal szélesebb lehetőségek állnak rendelkezésünkre – ezeket külön sorra is vesszük.

Az alább következő funkciók eléréséhez először telepíteni kell az új firmware-t, aminek a létezéséről az app automatikusan értesíti a felhasználót. A telepítést követően újra kell indítani az alkalmazást, majd a robotporszívó Settings menüjén belül az Experimental features opciót kiválasztva be kell kapcsolni a Map saving mode lehetőséget. Ezt követően a főképernyőn, ahol a lakás térképe is látható, megjelenik egy új, négyzetszerű ikon, illetve legalul megjelenik a Map management menüpont. Mielőtt viszont ezeket használni tudnánk, muszáj az egész otthonunkat legalább egyszer végigporszívóztatni a gépünkkel.

Zóna alapú takarítás

Ezen funkció lényege, hogy a térképen kijelölhetjük az életterünk azon szeletét, amit szeretnénk feltakaríttatni a robottal. Magyarul nem kell távirányítani vagy az egész lakást végigjártani a porszívóval, csak egy meghatározott területet. Ehhez nem kell mást tenni, mint a térkép jobb sarkában megnyomni a négyszetszerű ikont, majd a megjelenő téglalpot mozgatva és az ujjunkkal méretezve kijelölni a takarítandó területet. Amint ezzel megvagyunk és elindítjuk a masinát, az szépen a meghatározott részre navigál és az algoritmusának megfelelően kitakarítja, aztán automatikusan visszatér a dokkolójára.

A lehetőség egyetlen hibája, hogy a tapasztalataink szerint a kijelölt terület manuálisan nem törölhető. Az app újraindításával viszont a rendszer elfelejti, hogy milyen zónát állítottunk be korábban, azaz készíthetünk újat, vagy elküldhetjük a robotporszívót egy, az otthonunk minden részét érintő takarításra. A feladat végeztével a térkép ráadásul már sötét színnel jelzi, hogy a legutolsó munkamenet során merre járt a porszívó, és nem csak ennél a funkciónál de a következő kettő esetén is.

Virtuális fal emelése az applikációban

Rendkívül hasznos funkció, hiszen korábban csak egy külön megvásárolt szalag alkalmazásával lehetett bizonyos helyektől távol tartani a gépet. Ezt mostantól a a Map management menüpontban is megtehetjük, a Virtual walls / Restricted areas opción belül, az Add virtual wall lehetőségre bökve. Több falat is elhelyezhetünk a térképen, ezeknek a hosszát és az irányát is módosíthatjuk, egyedül arra kell figyelni, hogy egyik se lógjon bele a dokkoláshoz szükséges helyet jelölő piros körbe. Illetve észben kell tartani azt is, hogy ha leraktunk egy falat, de azon túl jelölünk ki zóna alapú takarítást, akkor a fal felülírja az utóbbi lehetőséget és a robotporszívó nem fog elvándorolni a meghatározott helyre.

Mivel a térképünk nem igazán részletes, így a falak pontos kijelölése nem fog menni elsőre, de a helyzetük még takarítás közben is módosítható, és egy idő után mindenki rá fog érezni a megfelelő arányokra. Ez a lehetőség pedig főleg akkor jön jól, ha például szeretnénk használni egy szobában a feltörlés funkciót, de csak azért nem szednénk fel a szőnyeget. Erre már nincs is szükség, hiszen a virtuális falakkal megakadályozható, hogy a víztartállyal felszerelt gép felguruljon a szőnyegre.

Elkülönített terület kijelölése

Hasonló lehetőség, mint a virtuális fal, csak nagyobb terület fedhető le vele, akár egész szobák. Ez lényegében a zóna alapú takarítás ellentettje, tehát az így kijelölt részekre egyáltalán nem megy be a robot. Ez a funkció szintén a Map management menüpontban található, a Virtual walls / Restricted areas opción belül, az Add restricted area lehetőségre bökve. A piros téglalap kedvünk szerint mozgatható és méretezhető, csak arra kell figyelni, hogy ne érjen össze a dokkoláshoz szükséges teret jelző körrel.

Habár a tesztjeink alapján mind a virtuális fal, mind az elkülönített terület jól működik, tehát a porszívó nem lépi át az általunk kijelölt határokat, az alkalmazás azért felhívja a figyelmet arra, hogy ne hagyatkozzunk csak erre, ha valóban veszélyes helyektől tartanánk távol a robotporszívót, és ezt a figyelmeztetést nem is javasolnánk, hogy bárki figyelmen kívül hagyja.