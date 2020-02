A virtuális valóságban találkozott újra halott kislányával

Most érdemes virtuálisvalóság-kiegészítőket venni

Megrengető dokumentumfilm mutatta be, hogyan találkozott ismét elhunyt kislányával Csang Csi-Szung dél-koreai édesanya. Az MBC csatornán adott I Met You című műsor stábja nyolc hónapon át dolgozott a hétéves Najeon virtuális valóságbeli modelljén, aki 2016-ban hunyt el gyógyíthatatlan betegségben. A produkciós csapat a kislány mozgását egy gyerekszínész segítségével dolgozta ki, a róla készült képek alapján pedig sikerült élethűen lemodellezni arcát is.

Csi-Szung rögtön elsírta magát, amint felvette a haptikus kesztyűt és a VR-szemüveget, majd meglátta a kislánya avatárját, akinek nem csak a kezét és arcát fogta meg, de egy tortával megünnepelte a születésnapját is. A helyszín egy közös emlékekkel teli park volt.

„Talán ez az igazi mennyország. Találkoztam Najeonnal, aki mosollyal fogadott, igaz nagyon rövid ideig, de nagyon boldog voltam” – kommentálta a találkozást a meghatott anyuka.

Egyelőre még nem tudni milyen érzelmi hatásai lehetnek annak, ha a virtuális valóságban láthatjuk ismét elhunyt szeretteinket, a szakemberek szerint a gyászfolyamatot is megzavarhatják az ilyen élmények.

Egyelőre viszont nincs sok esély arra, hogy a hasonló találkozások hétköznapivá váljanak, hiszen a hétéves kislány másának megalkotása is hosszú hónapokat és anyagi erőforrásokat igényelt. Napjainkban azonban már több startup is dolgozik azon, hogy egy ilyen szolgáltatás elérhető legyen, köztük a HereAfter nevű chatrobot fejlesztői, akik az elhunyttal váltott korábbi üzenetek alapján készítenének mobilos csevegőrobotokat.

(Kiemelt kép: MBC Documentry)