Ingyen öné lehet a kultikus játéksorozat

A Steam digitális játékáruházat üzemeltető és játékfejlesztéssel is foglalkozó Valve tavaly év végén bejelentette, hogy új Half-Life-játékon dolgozik. Ami viszont sokak lelkesedését letörheti, hogy a Half-Life: Alyx egy virtuális valóság program lesz. A játék címe arra utal, hogy az új Half-Life folytatja a 12 évvel ezelőtt kiadott, és a sztorit teljesen félbehagyó Half-Life 2: Episode Two történetét.

A Valve most minde korábbi epizódot ingyen játszhatóvá tett a Steamen, hogy a játékosok feleleveníthessék a korábbi történetet, míg várakoznak a legújabb kalandra. Egészen a Half-Life: Alyx máciusi megjelenéséig bárki fizetés nélkül letöltheti az első Half-Life játékot, valamint annak két kiegészítőjét, az Opposing Force és a Blue Shift programokat, ezen felül pedig természetesen a Half-Life 2-t és annak két kiegészítőjét, az Episode One-t és az Episode Two-t.

A rossz hír, hogy ingyen játszani is csak eddig lehet majd velük, nem örökre szól a kezdezmény: az ingyenes időszak után a programok egyszerűen eltűnnek majd a könyvtárból. A játékokat innen szerezheti be, természetesen egy Steam-fiók is kell hozzá.