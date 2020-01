Hamarosan élőben fordít nekünk a Google

Aki gyakran rögzít hangot előadásokon, vagy vesz fel beszélgetéseket a mobiljával, minden bizonnyal eléggé unja már a hangfelvételek legépelését. A Google nemrég egy San Franciscó-i eseményen jelentette be, hogy a jövőben ilyen feladatokhoz is hasznosabbá válik a Google Fordító.

A The Verge cikke szerint a keresőóriás már dolgozik egy funkción, amivel az elhangzó szavakat a program egy másik választott nyelven jegyzeteli le. Bár ez sajnos csak valós időben fog működni a mobil mikrofonján keresztül, tehát nem olyan fájlokkal, amiket korábban már rögzítettünk. A fejlesztés a cég egyik felhőben működő algoritmusán alapul, ami mesterséges intelligenciát használ, így netkapcsolat kell majd a működéséhez.

A Google elmondása szerint első körben Androidra érkezik a funkció, és pár hónap múlva már szeretnék elérhetővé tenni a felhasználók számára. Eddig számos nyelvet teszteltek, többek közt franciát, németet és spanyolt. A fejlesztők korábban csak a Pixel telefonokon elérhető Recorder appon belül tették lehetővé a valós idejű jegyzetelést, azt is csak angol nyelvvel.

New from Google Translate: a transcription feature that can translate and transcribe speech in “close to real time,” coming to the Android app pic.twitter.com/IB15UhgE40

— Karissa Bell (@karissabe) January 28, 2020