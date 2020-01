Öt napig bírnák a mobilok az új típusú aksival

A Melbourne-i Monash Egyetem kutatói olyan új típusú akkumulátort készítettek, ami nemcsak hogy elképesztő kapacitással bír, de jelentősen olcsóbbá is teheti az elektromos autók, vagy akár okostelefonok energiatárolását – írja a New Scientist.

A lítium-kén telepben kén található a lítium mellett, amivel jelentős mértékben meg tudták növelni a tárolókapacitást, egészen pontosan ötször akkorára, amekkora a kütyükben jelenleg használt lítium-ion telepeké. A kutatók szerint egy okostelefon-méretű verzió akár öt napra elegendő üzemidőt is képes lenne biztosítani. Emellett a kén olcsó is, ami szintén nem utolsó szempont. A tesztelés során a prototípus ráadásul azután is megtartotta kapacitása 99 százalékát, hogy 200-szor töltötték újra.

A kutatást vezető Mahdokht Shaibani és kollégái szerint az olcsóbb energiaelőállítás eléréséhez radikálisan új változások kellenek az energiatárolásban, ezért a jövőben még több prototípust fognak készíteni, a következő években pedig gyártásba is kerülne az új típusú akkumulátoruk.

