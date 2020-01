OnePlus 7T: újabb kínai telefon, amiért érdemes pénzt adni

Végre itthon is bekerült a telekommunikációs cégek kínálatába a kínai OnePlus telefongyártó néhány új modellje, és ennek apropóján próbáltuk ki a tavaly ősszel piacra dobott OnePlus 7T okostelefont.

A Huawei idén májusban kapott egy jókora pofont az Egyesült Államoktól, hiszen a Donald Trump által bevezetett szankciók következtében a kínai gyártó – többek között – elesett attól a lehetőségtől, hogy használhassa a Google szolgáltatásait az új telefonjain. Ennek következményeként a Mate 30 termékcsalád már Play Áruház nélkül került forgalomba, és Európa jelentős részén nem is kapható.

Az így keletkezett űrt számos konkurens cég igyekszik kihasználni,

természetesen hazánkban is: ősszel a Xiaomi kezdte meg hivatalos működését itthon, rögtön számos készülékük meg is jelent a legnagyobb szolgáltatók kínálatában, akárcsak a szintén kínai OnePlus telefonjai, amik korábban ilyen formában nem voltak beszerezhetők a magyar piacon. Első körben a OnePlus 7 és OnePlus 7T készülékek bukkantak fel az itthoni telekommunikációs cégek ajánlatai között, és ennek apropóján mi az utóbbi készüléket vettük szemügyre egy kicsit alaposabban.

OnePlus 7T

A 7T-ről a gyártó még tavaly szeptemberben rántotta le a leplet, és összességében nézve egy kifejezetten ütős mobilról van szó, főleg ami a burkolat alatt rejlő hardvert illeti. Qualcomm Snapdragon 855+ rendszerchip, 8 GB RAM, ami mellé 128 vagy 256 GB tárhely (UFS3.0) dukál – utóbbi kiválasztásánál érdemes tudni, hogy bővítésre nincs lehetőség, ugyanis az SD-kártya foglalat kimaradt a telefonból.

Ez az összeállítás még 2020-ban is elég mindenre: az OxygenOS 10 kezelőfelülettel megtámogatott Android 10 tökéletesen, mindenféle akadás vagy anomália nélkül fut a telefonon, és nincs olyan játék, ami kifogna ezen a hardveren, arról nem is beszélve, hogy 90Hz-re képes, HDR10+ kompatibilis kijelzőnek hála a látvány szempontjából is a maximumot kapjuk.

A Gorilla Glass 5 védelemmel ellátott képernyő 6,55 hüvelykes, szóval ez nem egy kompakt készülék, inkább a tepsi kategória, amit ellensúlyoznak a minimális kávák, illetve a 1080 x 2400 pixel felbontásra képes AMOLED panel, aminek tényleg gyönyörű a képe: kontraszt, fényerő (743 nit), színek és betekintési szög szempontjából egész egyszerűen nem lehet belekötni. Egyedül a csepp alakú szenzorsziget rondít bele a pofás összképbe, ide került ugyanis a 16 megapixeles (f/2.0) előlapi kamera.

Az előlapot a kijelző uralja, a hátlapon pedig a kör alakú kamerasziget dominál – hogy ez kinek mennyire tetszik, az abszolút szubjektív, mi a magunk részéről inkább a szögletesebb formákat kedveljük, talán azért, mert ott nem asszociálunk rögtön egy elektromos főzőlapra. Ami a színeket illeti, nálunk egy ezüst modell járt, ami a matt hatású hátsó üveggel kombinálva kissé jellegtelenné teszi a telefont, a kék változat viszont ennek pont az ellenkezője, elég jól néz ki, ez az árnyalat igazi karaktert ad a készüléknek.

Habár a kamerasziget dizájnjával nem vagyunk elégedettek, a szenzorok tekintetében nincs ok panaszra. Összesen három kamerát kapunk: egy 48 megapixeles (f/1.6) széles látószögű, egy 12 megapixeles (f/2.2), 2x optikai zoomra képes telefotó és egy 16 megapixeles (f/2.2) ultraszéles látószögű lencsét. Ezzel az összeállítással a gyártó nem éri utol a Samsung Galaxy Note10 vagy a Xiaomi Mi Note 10 biztosította képminőséget, ugyanakkor átlagfelhasználóként ezzel a felhozatallal is remek fotók készíthetők. Külön érdemes kiemelni, hogy kiválóan működik a szuper makró mód, amivel nagyon közeli témákat (2,5 cm) lehet fotózni az autófókuszos ultraszéles látószögű kamerának köszönhetően.

Ami tetszett

A OnePlus 7T egy jól összerakott, kifejezetten erős telefon, ami kék színben még jól is néz ki, és fentebb felsorolt előnyei mellett még akadnak olyan tulajdonságai, amik kifejezetten pozitívnak számítanak. Ezek egyike az OxygenOS 10, ami a piacon lévő kezelőfelületek közül talán a legközelebb áll az úgynevezett stock Androidhoz, és ebből fakadóan nagyon letisztult felületet és

rengeteg beállítási lehetőséget biztosít a felhasználóknak.

Hatalmas piros pont jár továbbá a készülék jobb oldalán található alert slider kapcsolóért, amivel a telefon feloldása és menük kezelése nélkül állíthatjuk a telefont hangos, rezgő és ne zavarj módba – utóbbi esetén az értesítések megjelennek a kijelzőn, ellentétben más telefonok hasonló megoldásával. A kapcsolót ráadásul újratervezték, így már nem lehet véletlenül egyik módból a másikba pöccinteni. Az egyetlen probléma, hogy nem minden kéznek kényelmes az elrendezés, így lesznek jó páran, akik először az alert slidert fogják megtalálni, nem az alatta lévő home gombot, ha be akarják kapcsolni a képernyőt.

Végezetül kiemelendő még a gyorstöltés is, ami a OnePlusnál Warp Charge névre hallgat, és konkrétan 30W-os töltést jelent, tehát a 3800 milliamperórás akkumulátor mindössze 30 perc alatt nulláról 70 százalékra tornázható. Az egyetlen fájó pont ezzel kapcsolatban, hogy a gyártó igazán rakhatott volna nagyobb, minimum 4000-es telepet a telefonba, illetve egy 200 000 forintért kínált készülék esetén már elvárható lenne, hogy támogassa a vezeték nélküli töltést.

És ami nem

A negatívumok listája szerencsére egyáltalán nem hosszú, de azért van egy-két olyan pont, amire a gyártó jobban is figyelhetne a jövőben. A kamerasziget formáját már említettük, de ide tartozik a háttértár bővíthetőségének teljes hiánya is, biztos, hogy sokaknak fog hiányozni a jack-csatlakozó (USB-C-s átalakító sincs a dobozban), illetve a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasón is lehetne még dolgozni, ugyanis a piacon található konkurens megoldásokhoz képest egy kicsit lassúnak találtuk – éppen ezért használtuk helyette az arcfelismerést, ami viszont abszolút hibátlanul működik.

Szerencsére ezen sirámok egyike sem komoly vízválasztó, a dizájn pedig ízlés kérdése, és összességében elmondható, hogy a OnePlus 7T egy kifejezetten jól sikerült készülék, amit érdemes fontolóra venni, ha valaki 170-200 ezer forint értékben keres olyan nagy képernyős okostelefont, ami gond nélkül képes elfuttatni napjaink összes játékát és fotózás terén sincs szégyenkeznivalója.