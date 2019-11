Ennyire egyszerű okosvilágítást varázsolni otthonra

Az otthonaink okosítása az utóbbi években lett egyre népszerűbb, és a lakás fejlesztését általában a világítással kezdi az ember. A piacon jelenleg számos gyártó kínál különböző megoldásokat, mi pedig a hálózati eszközeiről ismert TP-Link termékcsaládját próbáltuk ki: a Kasa nemcsak eltérő típusú villanykörtéket kínál, de az égők két perc alatt beüzemelhetők, és a kezelés is pofonegyszerű.

Ha valakivel már előfordult, hogy hazaérvén az égve hagyott villanykörte fogadta, akkor biztos eszébe jutott, milyen jó lenne, ha a lakást elhagyva ellenőrizni és távolról lekapcsolhatná az induláskor égve felejtett villanyokat. Az okosvilágítás többek között erre kínál megoldást, de a mobilról vezérelhető izzók nemcsak erre jók: kényelmesen használhatók, jóval sokoldalúbbak, mint a hagyományos égők, ráadásul a LED technológiának köszönhetően a fogyasztásuk is meglehetősen baráti.

Okosizzókkal számos gyártó foglalkozik: Hue márkanéven a Philips kínál ilyen eszközöket, ott a Xiaomi-féle Yeelight is, sőt már az IKEA is beszállt a versenybe, ők Trådfri néven kínálják a saját termékeiket. Mi azonban nem ezeket, hanem a TP-Link által gyártott Kasa okoskörtéket próbáltuk ki, a KL100-as szériát, amik beilleszthetők a hagyományos E27 foglalatba, és wi-fin keresztül vezérelhetők. A működtetésükhöz nincs is másra szükség, mint egy jelszóval védett vezeték nélküli hálózatra, és egy Androidot vagy iOS-t futtató okostelefonra, amire letölthető a szintén Kasa névre hallgató alkalmazás.

Két perc az egész

A beüzemelés pofonegyszerű: az izzót be kell csavarni a foglalatba, megnyomni a kapcsolót, majd megvárni, amíg az égő hármat villan, és már jöhetnek is az utolsó simítások. A mobilos applikáció lépésről lépésre mutatja az instrukciókat, a segítségével kötjük össze a körtét a wi-fivel (2,4 GHz-en), majd a folyamat végén az izzó megjelenik az alkalmazásban, ahonnan máris vezérelhető. Mindez égőnként nagyjából kétperces folyamat, és több izzó esetén csupán arra kell figyelni, hogy a már bekötött példányok ne legyenek bekapcsolva, mikor egy újabbat viszünk fel a rendszerünkbe.

Ha ezzel megvagyunk, akkor az appban külön-külön elnevezhetjük az égőinket, vezérelhetjük őket egyenként, de létrehozhatók csoportokat is (akár más TP-Link okoseszközökkel is), így egy kupacba pakolhatjuk a nappaliban, az előszobában vagy éppen a konyhában lévő izzókat, majd ezt követően akár egyszerre is kapcsolgathatjuk/állíthatjuk az egy helyiségben található okoskörtéket.

Az izzókat fényereje 800 lumen,

a gyártó szerint legalább 25 000 óra (1041 nap, ha sosincs lekapcsolva) az élettartamuk, és nagyon fontos, hogy a KL100-as szériában három különböző képességű típust találunk. A KL-110 esetében csak a fényerősség állítható, a KL-120-nál már a színhőmérséklet is variálható, míg a KL-130-nál az RGB színekből keverhetünk a kedvünknek vagy a helyzetnek megfelelő hangulatvilágítást.

Okosan

Mivel az izzók kapcsolódnak a wi-fihez, nemcsak a lakáson belül kezelhetjük őket, de amíg otthon és a mobilunkon is van net, lényegében bárhonnan. Messziről tehát ellenőrizhetjük, hogy égve hagytunk-e valamit, esetleg a frászt hozhatjuk az otthon tartózkodókra egy kis fényjátékkal. Mindez persze csak akkor működik, ha figyelünk arra, hogy a fali (vagy bármilyen) kapcsoló mindig pozitív állásban legyen, ugyanis az izzók nem vezérelhetők, ha rutinból lekapcsoljuk a világítást a szobából/lakásból távozva.

Az alkalmazás viszont nem csak arra alkalmas, hogy kapcsolgassuk az izzókat. A TP-Link egy jól átlátható, és számos funkcióval bíró appot rakott össze. Típustól függően különböző csúszkákon állítható a fényerő, a színhőmérséklet és a szín, de beállíthatunk egyedi rutinokat is: reggeli világítást ébredéshez, esti fényeket, saját árnyalatokat filmezéshez, lényegében bármihez, és ha sikerül kikevernünk egy számunkra szimpatikus színt, akkor el is menthetjük, hogy máskor bármikor újra előhívható legyen.

És ez még nem minden, hiszen még olyan kifejezetten hasznos apróságokat is beállíthatunk, hogy az izzó emlékezzen-e a lekapcsoláskor futó állapotra, vagy mindig álljon vissza egy szintén általunk beállított alapértékre. Sőt egy külön menüpontban még azt is rendszeresen ellenőrizhetjük, hogy összesen hány órán át üzemeltek az izzók, ezalatt mennyit fogyasztottak, és az applikáció még azt is kiszámolja nekünk, hogy mennyi energiát takarítottunk meg egy hagyományos 60 W-os égőhöz képest.

Elég a hangunk

Jelentős pozitívum továbbá, hogy a TP-Link megoldása kompatibilis az olyan hangalapú irányítást biztosító megoldásokkal, mint az Amazon Alexa, a Microsoft Cortana vagy éppen a Google Asszisztens (az Apple féle Siriről egyelőre nincs hír). Mi az utóbbival teszteltük a terméket, és a Kasa izzók lényegében pillanatok alatt integrálhatók voltak az ehhez szükséges Google Home szolgáltatásba.

Mi egy Google Home Minin keresztül adtuk ki a hangparancsokat, de ez a típusú vezérlés simán működik akkor is, ha az asszisztens a telefonunkon van beállítva, nem feltétlenül szükséges hozzá a Google valamelyik okoshangszórója. Az utasításokat magyar támogatás hiányában ugyan angolul kell kiadni, de a legalapvetőbb parancsokat még az is meg tudja tanulni, aki amúgy hadilábon áll a nyelvvel, és a mesterséges intelligencia is elég jól boldogul a magyar akcentussal.

Íme néhány kifejezetten egyszerű példa:

Hey Google, turn on the lights – minden égőt felkapcsol

Hey Google, turn on Bulb 1 – egy adott égőt felkapcsol

Hey Google, turn of the lights – minden égőt lekapcsol

Hey Google, turn of Bulb 1 – egy adott égőt lekapcsol

Hey Google, turn on lights in the Bedroom – minden égőt felkapcsol adott szobában

Hey Google, turn of lights in the Bedroom – minden égőt lekapcsol adott szobában

Ha pedig nem okoz gondot az angol, ennél bonyolultabb műveletek is elvégezhetők pusztán szavak/mondatok kimondásával: állítható a fényerő és a szín, de a korábban beállított rutinok egyike is végrehajtható az asszisztenssel. Az ajtón kilépve kérhetjük, hogy mindent kapcsoljon le, vagy a kanapéról szólhatunk, hogy állítsa be a filmnézős fényeket. Elsőre persze fura, hogy egy gépnek adunk parancsokat, de – a tapasztalataink alapján – nagyon gyorsan hozzá lehet szokni ahhoz a kényelemhez, hogy kapcsolók vagy a telefonunk megérintése nélkül vezérelhető a világítás (is).

A piszkos anyagiak

A cikkünk végére maradt az egyik legfontosabb tényező, az ár. Egy okosizzó értelemszerűen jóval drágább, mint egy sima LED-es változat, de itt tényleg egy jól összerakott terméket kapunk a pénzünkért: nemcsak a hardver van rendben, de a szoftverre sem lehet panaszkodni. A legegyszerűbb, KL-110-es körte darabja nagyjából 6000 forint környékén vihető haza, az egy fokkal okosabb KL-120 ára már 8000 forint körül mozog, míg a színes KL-130 darabjáért 10 000 forintot kell kicsengetni.

Egy egész lakás felszerelése persze nem olcsó mulatság, de nem is muszáj egyszerre lecserélni minden hagyományos izzót. Ha helyiségenként okosítjuk a lakást, és nincs igényünk a színes izzókra, akkor szép fokozatosan egész normális összegekből okosítható a világítás, ráadásul így lesz idő arra is, hogy szép lassan hozzászokjunk ahhoz, hogy már nem a falon kell matatni a villanykapcsoló után.