Tovább durvul a kínai megfigyelőállam

Egyre inkább kezd eldurvulni a kínai megfigyelőállam: most már élőben is lehet zaklatni azokat, akiknek fizetési hátralékuk van bármilyen hitellel kapcsolatban. Egy rendszer, amit már most tesztelnek kisebb körben, riaszt, ha egy adós 500 méteren belül kerül valakitől, így annak lehetősége van személyesen is találkozni vele, megszégyeníteni, esetleg elmondani a véleményét. Innen már tényleg csak egy lépés a nyilvános megkövezés.

Kínában már most 200 millió megfigyelőkamera biztosítja a rendet az utcákon, ezeket 2014 óta a kormányzat arra is használja, hogy a saját polgárai után kémkedjen: megfigyelik, hogy ki hová tart, betartja-e a KRESZ szabályait, hol és mit vásárol, kivel beszélget. Minden beleszámít egy összesített pontszámba, ami alapján végül eldől, hogy a társadalom melyik szegmensében kap helyet. A rendszer integrálja a korábbi tanulmányokat, az orvosi adatokat, a bűnügyi feljegyzéseket, az állambiztonsági értékeléseket, a szociális kapcsolatokat, sőt, még a vásárlási szokásokat is. Szürreálisnak tűnik, de ha valaki vásárol például egy üveg bort, azzal ront a pontszámán, mert ez egy függőségre utaló magatartás, míg ha pelenkát vesz, az feljebb tornázza a kreditjét, mert felelősségteljes magatartást sugároz.

Ilyen disztópiában biztos, hogy nem akarunk élni Kínában már most olyan az élet, mint egy nagyon elrugaszkodott disztopikus sci-fiben, és ez már csak rosszabb lesz.

Már magában ettől az elképzeléstől a hideg futkos egy alanyi jogon járó szabadságát gyakorló nyugati ember hátán, pláne akkor, ha ezt a rendszert még tovább is fejlesztik – és tényleg úgy tűnik, hogy a kínaiak nem állnak meg ennyinél, most már a nyilvános megszégyenítés és megalázás eszközével is élhetnek.

Legalább is erre enged következtetni az a Hopej tartományban élesben is kipróbált rendszer, ami a WeChat közösségi applikációban terjed, és gyakorlatilag annyit tesz, hogy riaszt, ha 500 méteres körzetben hitelét törleszteni képtelen ember tartózkodik. A Deadbeat Map finoman szólva is veszélyes lehet a Kínában alig létező személyes adatbiztonság miatt, hiszen ahogy egy ilyen adós a közelbe ér, rögtön rá lehet kattintani az avatarjára, és

megnézni a nevét, a személyi nyilvántartási számát és azt is, hogy hogyan szedte össze a tartozását.

A kínai kormány szerint az app célja nem az, hogy bárkit levadásszanak az utcán és megszégyenítsenek, inkább az, hogy könnyebben jelentsék be azokat, akik képesek lennének visszafizetni a tartozásukat. Ha például valaki éppen egy luxusboltban vásárol, valószínűleg nem azért nem perkál, mert nem tud, hanem azért, mert nem akar. A hivatalos magyarázat azonban elég sovány, ettől függetlenül még rengeteg problémát felvethet egy ilyen rendszer létezése.