Ez lehet a Messenger életmentő funkciója

Arról már jó ideje hallani, hogy a Messenger egy olyan funkcióval bővül, amivel visszavonhatjuk az elküldött üzeneteinket. Egy fejlesztő által az is kiderült korábban, hogy elküldésük után 10 percig lesz lehetőség arra, hogy mindkét fél beszélgetéséből eltávolítsuk a véletlenül (vagy inkább meggondolatlanul) küldött sorokat. Egy saras112 nevű felhasználó most beszédes képernyőmentést osztott meg a Redditen, ami alapján úgy tűnik, hogy már nagyban zajlik a teszt.

Jelenleg ha egy üzenet törlését választjuk a csetablakon belül, azzal csak a mi szemünk elől tüntetjük el. Az androidos mobilon készített fotó alapján a jövőben ekkor két opciót is feldob majd az app, és kiválaszthatjuk, hogy minden résztvevő esetében, vagy csak a saját ablakunkból kívánjuk eltávolítani a kijelölt szöveget.

Sehol sem látni szó szerint „Unsend”, azaz visszavonás opciót, így lehet, hogy végül nem is ez lesz a fejlesztés neve, ahogy azt eddig hittük. A tesztben résztvevő felhasználó posztja szerint arról sem tesz említést az app, hogy lenne 10 perces időkorlát.

Tavaly októberben még egészen más képernyőmentéseket láthattunk, itt még kimondottan az Unsend Message szöveg ugrott fel az appban. A cég minden bizonnyal többféle megoldást tesztel, mielőtt élesben is megérkezik a funkció.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!

Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018