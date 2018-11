Xiaomi Mi A2 Lite: olcsó és pofás okostelefon, kompromisszumokkal

Elképesztő, hogy mennyit számít egy telefon színe, és ebből a szempontból szerencsénk volt a Xiaomi Mi A2 Lite-tal, ugyanis a legszebb színben, kékben érkezett hozzánk. Ez a változat még azok figyelmét is képes felkelteni, akik amúgy teljesen rezisztensek mindenféle ilyen jellegű finomságra.

A dobozon egyetlen érdekes dolgot fedezhetünk fel: a mobil sima Android One-nal érkezik, nem MIUI-jal, ahogy azt korábban megszokhattuk. Tartalmi szempontból viszont nincs változás: töltő, microUSB kábel, leírás, SIM-tű és egy átlátszó szilikon tok vár ránk.

A készülék jól összerakott, mint minden Xiaomi,

a formai játékok viszont hiányoznak, a kínaiak új mobiljai eléggé egy kaptafára készülnek. Hátul a duál kamera, elöl pedig a már általánossá váló szenzorsziget vonzza a szemet. A külcsín egy az egyben a Xiaomi Redmi 6 Pro-t idézi, csak kisebb méretben, ez a készülék ugyanis 5,5 hüvelykes, így a kisebb markúak könnyebben fogják kezelni.

Viszonylag ritka megoldás, hogy a bal oldalon található SIM-tálca három helyes, de itt 2 nanoSIM és egy SD-kártya mehet egymás mellé. A hangszóró viszont mono, és a töltésért felelő port is microUSB – úgy látszik a Type-C és a sztereó hangzás a nagyobb modellek kiváltsága marad. Cserébe örülhetünk a jack csatlakozó meglétének, és a hátlapi ujjlenyomat-olvasó sem maradt le.

TESZTÜZEM

Kezdjük a hardverrel, hiszen a legtöbb kifogás ezt a részt érheti, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egy viszonylag olcsó, 60 000 forintos mobilról van szó. A Xiaomi Mi A2 Lite kísértetiesen hasonlít a tavalyi slágertelefon Redmi Note 4-re, csak akkor azt kifutó modellként 50 000 Ft körül érhettük el, de mind a processzor (Snapdragon 625), mind a memória (4 GB) és a háttértár (64 GB) gyakorlatilag ugyanez volt.

Ez számszerűsítve annyit tesz, hogy 75-80 000 pont körüli Antutu eredményt várhatunk el a Snapdragon 625-től és 23 fps-t T-REX tesztben az Adreno 506 grafikus processzortól. Ezek a számadatok jól mutatják, hogy itt egy régebbi hardverre felhúzott új telefonról van szó. Szerintünk ez ma már egy kicsit kevés, de mindennapi használatra így is elég lehet. Egyes játékok (Iron Blade, Injustice 2) azonban gyorsan képregénnyé változtatják a működést, szóval ezzel csínján kell bánnunk.

A kijelző szerintünk mindig kiemelten fontos pontja egy készüléknek, viszont a felhasználók sok esetben nem tudják őket más készülékekkel összehasonlítani. A Xiaomi ezen nem szokott spórolni, és most sem tette, az 1080×2280 pixeles FHD+ panel kísértetiesen hasonlít a Redmi Note 6 Pro megoldására, csak nem 6,2 hüvely, hanem 5,84 a képátló, amit szenzorszigetek egészítettek ki. Ez a méretkülönbség sokkal hordozhatóbbá teszi a telefont: zsebben és retikülben is jobban elfér.

Viszont a notch miatt az értesítési terület és az akkumulátor-töltöttség százalékos értéke csak akkor látszik normálisan, ha lehúzzuk a felső menüt. A fényerő ugyanakkor kifejezetten jó, tűző napon is rendesen olvasható, a színek picit hidegek, de szépek, és a betekintési szögre sem lehet panasz.

A szoftveres oldallal kapcsolatban közöttünk is vita alakult ki, hogy mennyire jó a sima Android One, és mi lehetett a Xiaomi szándéka a MIUI elhagyásával? Talán piaci pozicionálás, ami persze nem baj, de jobbára egyet értettünk abban, hogy a MIUI felületeit jobb kezelni, és meglepő módon gyorsabbnak is tűnik az a megoldás. Persze az Android 8.1-re épülő One sem rossz, de az operációs rendszer előnyei olyan kevésbé jó pedigrével rendelkező gyártók esetében jönnek elő, mint például Cherry Mobile, a BQ vagy a Lava.

Az viszont kétségtelenül pozitív, hogy megússzuk a felesleges szoftvereket, és még évekig támaszkodhatunk a Google frissítéseire – ami azért elég jó dolog. Mint ahogy a szoftveres extrák is rendben vannak: Face ID, folyamatosan jönnek a frissítések, van gesztusvezérlés, és a telefon teljesen hibamentesen viselkedett a teszt alatt, tehát

a megbízhatóság terén sincs hiba.

A régebbi hardvernek pedig van egy nagy előnye: az alacsonyabb fogyasztás. Ismét a Redmi Note 4-et kell emlegetnünk, hiszen nemcsak a processzor, hanem az akkumulátor mérete (4000 mAh) is azonos. A kettő kombinációja szuper üzemidőt eredményez: nem túl megerőltető használat mellett 3 napig elkaristolhatunk a Xiaomi Mi A2 Lite-tal. Cserébe elég lassan tölt, majdnem három óra telenyomni delejjel.

Érzékelők terén semmi fontos nem maradt ki a készülékből, így iránytű, giroszkóp, pedométer, duális ac Wifi, BT 4.2 és GPS – ami gyors és pontos – is található a fedélzeten. NFC nincs, de még egy kategóriával feljebb sem szokott lenni, mint ahogy a gyorstöltés is a hiánylistára került.

A képek minősége viszont érezhetően a kategóriához lett igazítva,

a Redmi Note 6 Pro sokkal jobb fotókat produkál, pedig a hardver hasonló: a duálkamera itt is 12+5 MP felbontású, de megfosztották az MI-támogatástól. A színkezelés nem rossz, de a kiégés gyakori, illetve az ellenfényt eléggé gyengén kezeli. Ugyanez igaz a sötét, árnyékos képekre, a két szélsőértékkel nem igazán tud mit kezdeni. Helyenként a képek ki is sárgulnak, illetve a bokeh-effekt sem teljesen találja el a fókuszt. A képarány viszont változtatható 4:3/16:9/19:9 között, illetve van négyzet mód is.

Tesztelés közben végig az volt az érzésünk, hogy csak szoftveresen butították le a nagyobb modellekhez képest, de ha kicsit a dolgok mélyére nézünk, azért látszik, hogy például a szenzor eltér, illetve más paraméterek is különböznek. Úgy látszik ez a drága része a hardvernek, hiszen a nem sokkal drágább Redmi Note 6 Pro tényleg nagyságrendekkel jobb képeket készít.

Nagyjából a videóról is ugyanez mondható el: valahogy „makányos” a kép, nem elég éles, kicsit kenődik, viszont legalább az elektronikus stabilizálás szépen dolgozik, a hatás egészen „gimbalos”. A színkezelés átlagos, a maximális felbontás pedig 1080p, hiszen a 4K a Xiaominál is a felső-középkategória sajátja.

ÖSSZEGZÉS

A Xiaomi Mi A2 Lite pont annyival olcsóbb, amennyivel kevesebbet tud a Redmi Note 6 Pro-nál, bár nevében az A2-vel rokon. A gyengébb kamera és a kevésbé erős processzor a két fő hátrány, a kérdés az, hogy mennyit ér meg nekünk ennek a két részegységnek az erősebbre cserélése. Az sem mindegy, hogy ragaszkodunk-e a MIUI-hoz, bár alapvetően az Android One sem rossz választás.

Ha viszont a méreteket nézzük, nem nagyon van kihívója, legalábbis házon belül. 5,5 hüvelykes méretben hirtelen a Mi 8 SE jut eszünkbe, de az sokkal drágább. Így a jelenlegi kínálatban vagy lefelé indulunk el a Redmi 6 felé, vagy megvesszük tesztalanyunkat 59 990 forintért a Xiaomoshop kínálatából, magyar garanciával és háttér-támogatással. Persze Kínából is rendelhető, csak ide kell kattintani.