Újabb szupersztár csatlakozott a foci-vb döntőjének félidei show-jához

A FIFA bejelentette, hogy Justin Bieber is fellép majd a labdarúgó-világbajnokság döntőjén, amelyre 2026. július 19-én, vasárnap kerül sor a New York New Jersey Stadionban.

Idén a torna történetében először a Super Bowl mintájára félidei show-t tartanak majd a döntő szünetében. Bieber Madonna, Shakira és a BTS dél-koreai fiúegyüttes társaságában lép majd színpadra a 11 perces műsorban, melyben többek között a Coldplay is közreműködik. A programot a Coldplay frontembere, Chris Martin állítja össze.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke azt mondta, a minikoncert „a labdarúgást, a zenét és közös értékeinket ünnepli majd”. A show-val a FIFA oktatási alapját, a Global Citizent támogatják, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése (minden vb-jegy árából egy dollárt az alapnak adományoznak), hogy a világ minden táján élő gyermekek számára bővítsék a minőségi oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Már több mint 50 millió dollár összegyűlt.

Az idei vb himnuszát ismét Shakira szolgáltatta, a Dai Dai című számot Burna Boyjal közösen vették fel, azt a félidei show során is előadják majd.