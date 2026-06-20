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Szórakozás

„Ott rohadjatok meg, ahol vagytok!” – üzente Majka a Mandinernek, a Pesti Srácoknak és Megafonnak

majka
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 20. 12:09
majka
Varga Jennifer / 24.hu
A rapper a választásról is beszélt a koncertjén.

Tizenegy óra magasságában voltam a legbüszkébb magyar, mióta megszülettem – mondta Majka pénteken a Budapest Parkban tartott 23. koncertjén a választásról. A rapper szerint április 12-én az ország bebizonyította, hogy „nem lehet velünk gecizni”, és „mi kellettünk ahhoz, hogy megmutassuk, hogy nálunk elnyomásnak, rezsimnek nincs helye”.

Nagyon-nagyon büszke vagyok minden magyar emberre, aki elment szavazni. És engedjétek meg, hogy elköszönjek egy-két napilaptól

– folytatta Majka, majd felszólalásában így szólt: „Viszlát, Mandiner; viszlát, Pesti Srácok; viszlát, Megafon! Sajnálhatnánk ugyan titeket, de ti se sajnáltatok minket, amikor elköltöttetek annyi milliárdot arra, hogy embereket járassatok le.”

Viszlát, Bindzsisztán!

A beszédét így zárta:

Ott rohadjatok meg, ahol vagytok! Viszlát, Bindzsisztán!

Tömeges leépítés zajlik a Fidesz médiabirodalmában a választási bukás után, megszűnik többek közt a Ripost.hu és a Metropol.hu, illetve a Bors megjelenése egyik napról a másikra ért véget. Hetilappá alakul a Magyar Nemzet, illetve kiderült az is, hogy elbocsátják a Pesti Srácok összes munkavállalóját.

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