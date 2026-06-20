Amikor 2008-ban kijött a Mamma Mia! című musical hollywoodi filmváltozata Meryl Streeppel, Pierce Brosnannal, Colin Firth-szel és Amanda Seyfrieddel a főbb szerepekben, a mozinézők nemcsak a fülbemászó ABBA-dalok és a szeretnivaló karakterek miatt voltak odáig érte: a zene és a színészek mellett a lenyűgöző forgatási helyszínek is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a film igazi közönségkedvenccé váljon.

Ha az idén olyan helyre menne nyaralni, amilyet a Mamma Mia! filmben látott, van egy jó hírünk: ez a hely a valóságban is létezik, és Magyarországról is könnyen megközelíthető!

Ahol megelevenedik a Mamma Mia-életérzés

A filmbéli helyszínt, a Kalokairi-szigetet nem érdemes a térképen keresni, úgysem találjuk meg, az ugyanis nem létezik, csupán a musical szerzői találták ki. Ugyanígy a Villa Donnába sem tudunk szobát foglalni, mivel azt csak egy London közelében lévő stúdióban építették fel. A külső jelenetek jelentős részét viszont Görögország keleti partvidékén, a Thesszália régióban fekvő Szporádok csoport két kis szigetén forgatták az Égei-tengernél.

Szkopelosz és Szkíathosz nagyban hozzájárultak a film varázsához, és sok nézőt inspiráltak arra, hogy személyesen is felkeressék ezeket a helyeket.

De nem mindenki Meryl Streepék miatt köt ki errefelé, ezt a saját példámmal is alá tudom támasztani.