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Szórakozás

Gál Petra második gyerekével várandós

Gál Petra, az RTL Fókusz című műsor szerkesztő-riportere, műsorvezetője.
Sárosi Zoltán / RTL
admin Csontos Kata
2026. 06. 20. 09:02
Gál Petra, az RTL Fókusz című műsor szerkesztő-riportere, műsorvezetője.
Sárosi Zoltán / RTL

Gál Petra 2025 tavaszán hozta világra első gyerekét, Ellát, és idén novemberre várja a másodikat. A Fókusz műsorvezetője az rtl.hu-nak mesélt a várandósságáról.

Már az ötödik hónapban vagyok a kisfiunkkal, úgyhogy Ella mellett lesz akkor egy fiú is. Nagyon-nagyon örülünk neki, igazából teljesen mindegy volt nyilván, hogy fiú vagy lány

– mondta Gál, hozzátéve: ezt a terhességet sokkal jobban viseli, mint az elsőt.

Indiai származású férjével már fiuk nevét is tudják, de azt még szeretnék maguknak megtartani.

A műsorvezető elmondta, szeretné, ha lányának természetes lenne, hogy kistestvére születik, szerinte nem kell ezt túlgondolni, nem kell erre külön felkészíteni egy gyereket.

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Gál Petra azt is elárulta, hogy hívják a picit.
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