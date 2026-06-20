Gál Petra második gyerekével várandós

Gál Petra 2025 tavaszán hozta világra első gyerekét, Ellát, és idén novemberre várja a másodikat. A Fókusz műsorvezetője az rtl.hu-nak mesélt a várandósságáról.

Már az ötödik hónapban vagyok a kisfiunkkal, úgyhogy Ella mellett lesz akkor egy fiú is. Nagyon-nagyon örülünk neki, igazából teljesen mindegy volt nyilván, hogy fiú vagy lány

– mondta Gál, hozzátéve: ezt a terhességet sokkal jobban viseli, mint az elsőt.

Indiai származású férjével már fiuk nevét is tudják, de azt még szeretnék maguknak megtartani.

A műsorvezető elmondta, szeretné, ha lányának természetes lenne, hogy kistestvére születik, szerinte nem kell ezt túlgondolni, nem kell erre külön felkészíteni egy gyereket.