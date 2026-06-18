Egyidőben olyan sokat dolgozott Jennifer Lopez, hogy elveszítette a látását a túlhajszoltság miatt

Jennifer Lopez a napokban a SmartLess podcast vendége volt, ahol arról is beszélt, hogy a 2000-es évek idején nem volt tisztában a határaival, és meglett a böjtje annak, hogy egyszer 98 napot dolgozott pihenés nélkül – szúrta ki a Page Six.

Amikor a Most már elég! című filmet forgattam, azt hiszem, már négy filmet csináltam egymás után, és felvettem a második albumomat, vagy valami ilyesmit, szóval a JLo albumot, ami nagyon nagyra sikeredett.

Emlékei szerint a legforgalmasabb időszakban egész nap forgatott, éjszaka stúdióba járt, hétvégen pedig sajtótájékoztatókon és videóklip-forgatásokon vett részt. Végül a 2002-es Most már elég! című film forgatásán érte utol a kimerültség.

Valahányszor a forgatásra sétáltam, elkezdett kicsit hevesebben verni a szívem, mintha felgyorsult volna. Végül eljutottam oda, hogy azt mondtam magamnak, tényleg ideges vagyok.

Emlékei szerint tudatta kolléganőjével, Tessa Allennel, hogy furcsán érzi magát a fáradtságtól, és tudta, hogy valami nincs rendben vele. Visszament a lakókocsijába, leült, majd hirtelen elveszítette a látását.

Olyan volt, mintha nem látnék tisztán, mintha valami letakarná a szememet, és nem tudtam megmozdulni

– idézte fel az esetet.

Miközben úgy érezte, megbénult, segítséget kért a barátnőjétől és asszisztensétől, akinek javaslatára az énekesnőt a testőre vitte kórházba.

Megkérdeztem az orvost, hogy megőrültem-e. Mire ő azt válaszolta, hogy nem

– mesélte Lopez.