Először szólalt meg válásáról Rubint Rella

Rubint Rella 2025 májusában jelentette be, hogy férjével, Novothny Somával elválnak útjaik – éppen a harmadik házassági évfordulójuk napján.

Kapcsolódó Szakított Rubint Rella és Novothny Soma Harmadik házassági évfordulójukon jelentették be a hírt.

Az influenszer edző közel egy év távlatából szólalt meg először a szakítást illetően egy vlogban, melyből egyúttal az is kiderült, hogy saját házat vásárolt.

Mint mondja, eddig nem érezte késznek magát arra, hogy beszéljen mindarról, amin keresztülment.

Nem szerettem volna indulatból beszélni, és hagytam időt magamnak, hogy leülepedjenek a történtek és az érzéseim is. Sokan tudjátok, hogy tavaly májusban, egy évvel ezelőtt véget ért a házasságom, illetve a 8 éves kapcsolatom is. Ez egy fájdalmas szakítás volt, én sem gondoltam volna, hogy véget fog érni. Bár a nyilvánosság előtt és előttetek is próbáltam erős maradni, bennem egy nagyon durva vihar zajlott le. Én most tapasztaltam meg először, hogy milyen az, amikor véget ér egy ilyen igazán hosszú kapcsolat. (…) Mondhatom, hogy ez a gyógyulási folyamat egy nagyon-nagyon durva hullámvasút, egy egyszer fent, egyszer lent, amikor már azt hinnéd, hogy jól vagy, akkor ismét újra belezuhansz

– idézte az influenszer-edzőt a Blikk, akiben egy idő után akkora szorongást okozott a szakítását övező figyelem, hogy az utcára sem szívesen lépett ki, maximum baseballsapkában és napszemüvegben.

Sokan kérdezték tőle azt is, miért nem költözik el az exével közös lakásukból, mivel ismerősei úgy vélték, nincs rá jó hatással az említett közeg. Bevallása szerint egyetértett velük, de nem talált könnyen albérletet a kutyájával és a rengeteg holmijával, és közben Lengyelországból is haza kellett költöznie, ahol Novothny focizik.

Nem akartam feleslegesen pénzt költeni egy átmeneti megoldásra addig, ameddig nem látom tisztán a jövőmet. Mellette sok munkám is volt, rengeteget dolgoztam és utaztam, illetve az is közrejátszott, hogy egy ideje már az ingatlan hirdetéseket néztem, mert volt annyi félretett pénzem, hogy be tudjam fektetni. Ugyanakkor a válás közeledtével mindent újra kellett terveznem, és egy olyan otthont kezdtem keresni, amit a saját magaménak tudhatok, biztonságban érzem benne magam.

Rubint azóta megvásárolta első saját házát, a téma kapcsán pedig leszögezte, hogy nem eltartottként élt, önerőből vette meg az ingatlant.

Úgy, hogy közben más életét és karrierjét támogattam a saját magamé helyett… Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ezt senki sem fogja tőlem elvenni. Abból az időszakból is próbáltam kihozni a maximumot (…) Fontos, hogy megragadjunk minden lehetőséget, ne hagyatkozzunk másra, más életére, mert sosem tudhatjuk, hogy az meddig tart és meddig támaszkodhatunk a másikra. Ez a ház egy szerelemprojekt számomra. Nagyon sokat jelent nekem, hiszen ez egy tiszta lap is számomra, egy új kezdet, egy hatalmas nagy kincs és büszkeség, mert így a falakban és mindenben látom azt a tenni akarást, azt a kitartást, azt az alázatosságot, amit én az elmúlt évek alatt letettem az asztalra. Büszke vagyok magamra, hogy amikor úgy éreztem, összeomlik a világ, amiben éltem, fel tudtam állni és újra tudtam kezdeni.

Az edző elérzékenyülve beszélt arról is, hogy úgy véli, az elmúlt hónapok történései mind hozzátettek ahhoz, akivé vált.

Hatalmas nagy pofont kaptam az élettől, de úgy érzem, szükségem volt rá, hogy tisztán lássak. Mostanra teljesen más ember lettem, megtanultam, hogy mindenki okkal érkezik az életünkbe, tanítani, változtatni, formálni minket, viszont nem biztos, hogy ők végigkísérnek minket ezen az úton (…) Én hiszek azokban az értékekben, amiket a szüleimtől láttam, és hogy van valaki a világban, aki az én másik felem, aki ugyanezeket az értékeket képviseli, mint én, és remélhetőleg meg fog majd egyszer találni

– tette hozzá.