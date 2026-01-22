Katalin hercegné divattervezőnek állt: saját tervezésű kabátban lépett a tömeg elé

Skóciában járt Katalin hercegné Vilmos herceggel együtt, és a Telegraph azt írja, a hercegné együtt dolgozott a Johnstons of Elgin céggel, hogy megtervezzék Chriss Kerr márkájú kabátjának kockás, skót mintázatú szövetét. Ez a gesztus a brit textilipar és formatervezés iránti támogatását hivatott jelezni.

Egy ennyire markánsan brit márka ilyen látványos királyi támogatása (a Johnstons több mint 200 éve Skóciában gyárt, és királyi beszállítói címmel rendelkezik) különösen sokat jelent a brit divat- és gyártóiparnak, amely jelenleg is komoly kihívásokkal küzd a fenyegető vámemelések és az emelkedő költségek miatt.

Azzal, hogy a kabát szövetének megtervezésében személyesen is részt vett, a hercegné plusz jelentést és tartalmat adott a látogatásnak.

Katalin és a divat

A hercegné az évek során számos alkalommal viselt méregdrága ruhákat, amik előszeretettel keltették fel a sajtó érdeklődését is. Annyira, hogy a Kensington-palota munkatársai közleményt adtak ki, mondván, nem az fontos, mit visel Katalin, hanem az, amit tesz.

„Az elmúlt hét során számos kérdést kaptam a walesi hercegné ruhatárát érintő cikkel kapcsolatban, és arról, hogy a Kensington-palota miként oszt meg információkat a ruháiról. Egyértelműsítsünk: a cikkben megjelent megjegyzések tőlem származtak, nem a walesi hercegnétől. A közölt megjegyzéseket nem szabad közvetlenül Katalin hercegnének tulajdonítani. Hogy egyértelmű legyen, nem változott a hozzáállásunk, hogy megosszuk a walesi hercegné ruháival kapcsolatos információkat” – nyilatkozta egy szóvivő a People magazinnak, hozzátéve, hogy a jövőben nem adnak ki sajtónak részletes információt a hercegné öltözékeiről.

Azaz továbbra sem fog egyértelműen kiderülni, Katalin milyen márkájú darabokat visel egy-egy hivatalos megjelenésén.