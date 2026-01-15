Ne-Yo tavaly márciusban mutatta be a közösségi oldalán azt a négy nőt, akikkel poliamor kapcsolatban élt. A People vette észre, hogy 46 éves énekes-dalszerző nemrég Sherri Shepherdnek adott interjút, melyben a szerelmi élete is szóba került – mint kiderült, a korábban bemutatott négy nő közül már csak hárommal jár együtt.

Amikor a műsorvezető a poliamor kapcsolatáról kérdezte, Ne-Yo elmondta, hogy miután túl volt egy nyilvánosság előtt zajló csúnya váláson, úgy döntött, soha többé nem fog hazudni egyetlen nőnek sem.

Hét gyereke van

Mint ismeretes, az énekes volt felesége, Crystal Renay 2022 augusztusában nyújtotta be a válókeresetet azt állítva, hogy Ne-Yonak más nőtől született gyereke. Az egykori házasoknak egyébként két fia és egy lánya született a kapcsolatuk alatt, az énekesnek pedig másik két nőtől is van további négy gyereke. A válás 2023 februárjában vált véglegessé.

Elismerem, hogy én tettem tönkre azt a házasságot. Teljesen. És úgy döntöttem, hogy nem akarok többé ok lenni arra, hogy bárki is így érezzen

– jelentette ki Ne-Yo, aki arról is beszámolt, hogy jelenlegi három barátnője közül az egyik nővel már egy ideje együtt járt, amikor felvetette neki a poliamorikus kapcsolat ötletét.

Odamentem hozzá és azt mondtam: »Figyelj, tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy szeretlek, de őszinte leszek veled. Nem csak rólad van szó. Szeretném, ha megismerkednél ezekkel a nőkkel, és ha kitalálunk valamit, amit együtt csinálhatunk, az remek. Ha nem, az is remek«

– emlékezett vissza az énekes, aki az érintett felekre bízta a döntést, együtt akarnak-e továbbmenni vagy sem.

Négyen vannak egy kapcsolatban

Mindenki úgy döntött, hogy marad. A legfontosabb megegyezés az, hogy nem három kapcsolatban vagyok. Egy kapcsolatban vagyok három emberrel. Kitaláljuk, hogyan működjön minden.

Hangsúlyozta, hogy mindhárom barátnője „megkapja a saját idejét”, de a „a csoportos idő is ugyanolyan fontos”.

