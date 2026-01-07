Orosz Barbara a testétére kapott megjegyzésekről: Nagyon el vannak tévedve azok, akik azt hiszik, álmatlan éjszakákat okoznak nekem

Orosz Barbara még a nyáron beszélt arról a Storynak, hogy mióta kirúgták a TV2-től, fogyott pár kilót. Hozzátette, hogy szerinte ez még teljesen rendben van, ráadásul jobban érzi magát a bőrében, mint valaha. Az elmúlt időszakban azonban a közösségi oldalán több kommentelő is aggodalmát fejezte ki az irányába, mondván, úgy fest, a műsorvezető tovább fogyott, míg voltak, akik rosszindulatú megjegyzéseket is tettek az alakjára.

Olyan sovány vagy, hogy az már csúnya. Nincs formás combod, lábad. Ilyen nadrágot ne vegyél fel, bocsi

– hangzott egy kéretlen tanács Orosz egyik posztja alatt.

A műsorvezetőtől most a Best magazin kérdezte meg, hogy mit szól mindehhez. Mint mondja, jelenleg 55 kiló, két kilóval kevesebb, mint április előtt, és bevallása szerint imádja a testét, úgy, ahogy van.

Sokat teszek az egészségemért, a fittségemért és azért, hogy mindez a lelkemmel harmóniában legyen. Különben pedig a testemhez senkinek semmi köze!

– jelentette ki Orosz, aki szerint egyébként a kérdéssel foglalkozunk kell, mert a mai világban valami nagyon elcsúszott az emberek fejében.

A testszégyenítés olyasmi, ami ellen mindannyiunknak fel kell emelnie a szavát! Elég volt belőle, hogy már az általános iskolában is ezzel bántják egymást a gyerekek, összetörik egymás önbizalmát, ami az egész életükre hatással lesz. Nagyon sokan szenvednek a testüket ért verbális vagy az online térben történő bántalmazástól, amit csendben tűrnek, mert nem merik azt mondani, elég! Pedig üvölteni tudnának.

Mint mondja, rengeteg nő és fiatal lány szokta kikérni a tanácsát, mert nem tudják, hogyan védekezzenek a gonosz szavak ellen.

Inkább tétlenül meggyűlölik magukat, ami hatással lesz az életükre, a testükkel való viszonyukra, párkapcsolatukra, magabiztosságukra. Pusztán azért, mert vannak olyanok, akik azt hiszik, büntetlenül ócsárolhatnak másokat, csak hogy pár pillanatra jobban érezzék magukat a nyomorult életükben. Felháborít ez a téma!

A műsorvezető úgy érzi, muszáj kiállnia magáért és másokért is.

Nagyon el vannak tévedve azok, akik azt hiszik, álmatlan éjszakákat okoznak nekem. Teljesen hidegen hagy, hogy idegen emberek, akikhez semmi közöm, mit gondolnak rólam, pláne az alakomról. És az is mindegy, hogyan tálalják azt. Továbbá ez nem rólam szól, hanem a saját testükkel való viszonyukról, az elégedetlenségükről, ami boldogtalanságot és fortyogó rosszindulatot szül. Ezzel csak saját magukat mérgezik. Azok az emberek, akik látványosan mindig más életével foglalkoznak, csak menekülnek a sajátjukból.

Orosz Barbara szerint egy olyan embert, aki jóban van önmagával, elfogadó a világgal, és tudja, hogy mindenki más és más testi, lelki, szellemi adottságokkal bír, nem fog érdekelni, ki hogyan néz ki.

Ha élesebben akarok fogalmazni, akkor úgy is mondhatnám, intelligencia kérdése, hogy ki milyen formában és milyen kérdésben nyilvánít véleményt. Egy másik ember teste kizárólag arra tartozik, aki benne él. Ha jól érzi magát, az jó, ha nem, akkor pedig tegyen érte. Nekem senki ne merészelje megmondani, hogyan nézzek ki, mit viseljek, hány kiló legyek, és milyen legyen a hajszínem! Azokat az embereket pedig, akik örökké csak másokat bántanak a felesleges kritikájukkal – hol ilyen, hol olyan stílusban –, leültetném egy sötét szobába gondolkodni, mert fogalmuk sincs, mekkora kárt tudnak okozni azzal, hogy jól »megmondják a tutit«.

Hozzátette: nem lehet tudni, hogy akinek beszólnak, épp mivel küzd és mi áll valójában a fogyása vagy a hízása hátterében. Legyen szó lelki sebekről, betegségről vagy feldolgozatlan fájdalomról. Ezért azt javasolja, hogy „mindenki foglalkozzon a saját életével, és ne nyomorítsa mások lelkét a saját vackai miatt”.

A téma kapcsán hangsúlyozta, hogy köszöni szépen, jól van, miatta nem kell aggódni. Ahogyan eddig is, most is a munkájára koncentrál, sorozatot forgat, előkészíti a következő projektjeit, rendezvényeket vezet és viszi a produkciós cégét, a nagy pörgésben pedig előfordul, hogy elfelejt enni.