Molnár Áron Deutsch Tamás neki, Karácsonynak, Fekete-Győrnek és Hadházynak címzett újévi „köszöntésére”: Dolgozni is szoktál, egyelek meg?

Deutsch Tamás Európai Parlamenti képviselő néhány órája a Facebook-oldalán osztott meg egy montázst, melyen Molnár Áron, Karácsony Gergely, Fekete-Győr András és Hadházy Ákos láthatóak különböző szelfiken, melyeken épp felmutatják a középső ujjukat.

Boldog Ujj Évet Kívánok nekik (is)!😎 Ennyi

– fűzte hozzá a képekhez Deutsch, akinek posztja azóta Molnár Áronhoz is eljutott.

De aranyos vagy… hát nincs jobb dolgod? Egy jó angol óra, vagy egy csík… komolyan mondom lenyűgöz, mikre van ideje a Fidesz egyik alapítójának és Európai Parlamenti képviselőjének. Dolgozni is szoktál, egyelek meg?

– üzente a színész Deutsch Tamásnak a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

Molnár nemrég szintén egy középső ujjas fotóval kívánt a rendszernek kellemes bukást 2026-ra: