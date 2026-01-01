molnár áron2026
Molnár Áron: Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban

Marjai János
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 01. 07:44
Marjai János

Gondoltam, csinálok egy ilyen 2025-ös visszatekintő videót, hogy mi volt. Hajnali fél 4-ig vágtam. Erre kiírta a telefon, hogy betelt a tárhely… mondom, folytatom reggel… töröltem, amit tudtam, aztán újravágtam. Nem lett jobb… nem engedi letölteni

– kezdi új posztját Molnár Áron. Azt mondja, este dupla színházi előadása volt, így nem tudott a vágással foglalkozni, ezért elengedte a videót.

Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban és nektek meg kurva jó évet! Kemény 3 hónap lesz, de itt leszünk egymásnak! 2026… GYERE RÁM…

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Molnár Áron (@molnar_aron_hivatalos) által megosztott bejegyzés

