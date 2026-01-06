Coming outolt Bődi Dénes, a Dancing with the Stars táncosa

A Dancing with the Stars táncosa, Bődi Dénes közösségi oldalán közzétett videóban beszélt arról, hogy a saját neméhez vonzódik. A story.hu idézte a táncos szavait: „Nagyon izgulok, mert attól félek, hogy ha a nagyvilág megismeri a valódi énemet, már nem fognak szeretni. De most jutottam el arra a pontra, hogy ez már nem érdekel, mert a családom, a barátaim és a munkatársaim úgy szeretnek, ahogy vagyok.”

Fontos, hogy erről beszéljek, mert sok színtéren szerepeltem, ahol hagytam, hogy olyan képet fessenek rólam, ami valójában nem én voltam. Úgy gondoltam, hogy ezáltal szimpatikusabb leszek az embereknek, pedig mindenki tudta, én valójában nem az vagyok, amit rám próbáltak húzni

– fogalmazott Bődi, aki a táncos műsorban Zimány Linda és Hunyadi Donatella partnereként szerepelt. Utóbbival egyesek hírbe is hozták, a műsorban egy csók is elcsattant közöttük.

Ez a téma eléggé feszegeti a határokat, főleg mostanában. És nem szeretnék megmondóember lenni. Egyszerűen csak vállalni azt, aki vagyok, mert csak egyetlenegy életünk van. És nem is kell, hogy mindenkinek véleménye legyen erről. Ez elsősorban arról szól, hogy magamat meghaladjam, és a világ előtt felvállaljam azt, aki vagyok. Rengeteg olyan videót készítettem, ahol arról beszélek, hogyan kerüljünk közelebb önmagunkhoz. De az egészet egy kicsit kamunak éreztem, mert közben nem vállaltam fel, hogy meleg vagyok

– mondta el a táncos videójában, ami alább nézhető meg teljes egészében: